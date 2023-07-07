Парень сгорел за несколько часов Фото: читатель «КП»

Вторым сотрудником склада Ozon в Екатеринбурге, скончавшимся после вспышки инфекции, стал 21-летний житель Магнитогорска Кирилл Кугенев. В середине июня юноша вместе с другом отправился на Средний Урал, чтобы работать вахтовым методом. Баскетболист-любитель устроился на приемку товара и жил в хостеле для иногородних. Отец парня рассказал о последних днях жизни сына. ДУМАЛИ, ЧТО ЭТО ПРОСТУДА

Первые симптомы недомогания Кирилл почувствовал еще 22 июня, о чем сразу же сообщил родителям. В сообщении матери он указал, что начальство не спешит давать ему выходной.

- Заявка [ужасная]. Давайте завтра отдохнете, - написал Кириллу менеджер.

Большого значения к недомоганию Кирилл и его родные не придали. Подумали, что это обычная ОРВИ. Однако через неделю ему стало хуже. 30 июня его с товарищем госпитализировали.

- Пару дней они отлежались. Планировали отработать до 4-5 июля, как раз нужно было отгулы закрыть и вернуться домой. А 30 у него температура поднялась. Стали вызывать скорую – по номеру «03» никто не ответил. Полтора часа «убили». Потом дозвонились по «112». Около трех ночи их с другом привезли в больницу Сысерти. Его товарищу повезло – болел в легкой форме, - рассказал «КП-Екатеринбург» Рамиль.

Сотрудникам склада сообщили, что Кирилл умер от рака крови Фото:читатель «КП»

Известно, что в начале вахты Кирилла, в хостеле проживало большое количество гастарбайтеров.

- Со слов Кирилла, они два дня пожили, и в хостеле был рейд с участием спецназа. Мы созвонились и он сказал: «Папа, я тут «маски шоу» видел в общаге». С чем именно это было связано, мы не знаем. Возможно, уже были случаи заражения, - добавил отец Кирилла.

ВЫДАВАЛИ ЗА СМЕРТЬ ОТ РАКА

После смерти Кирилла его коллегам объявили, что он умер от онкологии. По словам родственников, им до сих пор не объяснили, с какой целью начальство выдумала небылицу.

- Коллеги! Кирилл Кугенев скоропостижно скончался от рака крови (протекала болезнь бессимптомно, по итогу отказали почки, токсикация организма и так далее). Поэтому карантин снят. Поводов для беспокойства нет. Ночная смена в ночь сегодня, дневная смена завтра в день, вновь прибывшие завтра на обучение! – написали в чате сотрудников распределительного центра.

Перед смертью тело Кирилла покрылось красными пятнами, которые очень характеры для менингококка.

- Вот эти «звездочки» указывают на инфекцию. Капилляры лопаются. Врач, который его осматривал в Сысерти, сразу определил менингококк. Нужно было везти его в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге. Но этого не произошло. Как я понял, была проблема со службой, которая должна была этим заниматься, - рассказал Рамиль.

По словам отца Кирилла, семья не получала компенсации или соболезнований от работодателей сына.

Кирилл играл в баскетбол за команду техникума Фото: соцсети

По состоянию на 7 июля минздрав Свердловской области подтвердил госпитализацию восьми человек с менингококком.

- 6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное, - сообщили в минздраве.

Ситуация в распределительном центре Ozon находится на контроле прокуратуры и Следственного комитета. Накануне на складе был введен масочный режим.

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