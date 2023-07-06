Парень умер 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вспышки менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге скончался баскетболист из Магнитогорска Кирилл Кугенев. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родные уральца. Известно, что Кирилл вместе с другом приехал работать в Свердловскую область вахтовым методом. Кирилл скончался 1 июля.

По данным «КП-Екатеринбург», за пять дней до этого в распределительном центре скончалась сотрудница дневной смены по имени Анна.

Напомним, что ранее следственное управление СКР по Свердловской области подтвердило смерть двух сотрудников распределительного центра. Ситуация также находится на контроле прокуратуры.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Вечером 6 июля региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что число заразившихся менингококковой инфекцией достигло восьми человек. По словам сотрудников, накануне на складе ввели масочный режим.