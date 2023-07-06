Число заразившихся менингококковой инфекцией в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми человек

Санитарные врачи продолжают эпидемиологическое расследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на распределительном центре Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», произошла вспышка менингококковой инфекции. Как стало известно «КП-Екатеринбург», она случилась еще в конце июня, однако известно о ней стало лишь сейчас.

Первоначально сообщалось о семи случаях заражения. Однако вечером 6 июля в свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что число заболевших в результате вспышки менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми человек. Также в ведомстве подтвердили информацию о двух летальных случаях.

- Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост, - сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Санитарные врачи продолжают эпидемиологические расследования. Также идет активная вакцинация работников распределительного центра Ozon.

- На текущих момент прививки получили порядка 400 человек. Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику, - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы поговорили с доцентом кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павлом Кузнецовым. Он рассказал, чем опасна менингококковая инфекция и можно ли ей заразиться через посылки. Также врач-инфекционист рассказал о наиболее надежном способе защиты от менингококковой инфекции.

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