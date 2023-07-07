По данным на 11:00 7 июля, зарегистрировано десять случаев заболевания сотрудников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на складе Ozon продолжается борьба со вспышкой менингококковой инфекции. По данным утро на 7 июля, официально зарегистрировано десять случаев заболевания сотрудников, среди которых два – летальные.
По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, шестеро пациентов проходят лечение в Сысертской ЦГБ, и еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40.
- Состояние всех пациентов удовлетворительное, - добавляют в ведомстве.
Напомним, 26 июня через несколько часов после госпитализации скончалась 46-летняя женщина, а 1 июля не стало 21-летнего баскетболиста из Магнитогорска.
«ПРОВЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ»
После вспышки менингита на складе Ozon, расположенном в логопарке «Кольцовский», ввели масочный режим. О том, что сейчас происходит на складе «КП-Екатеринбург» рассказал бригадир дневной смены Матвей.
- Масочный режим продолжает действовать. При необходимости средства защиты выдают на самом складе. Сотрудники соблюдают дистанцию 1,5 метра. На входе у людей проверяют температуру. Если она есть, разворачивают домой. Вакцинация идет, но никого насильно не принуждают. Сотрудники вакцинируются по желанию, - рассказал «КП-Екатеринбург» бригадир, работающий на складе более полгода.
По его словам, о новых зараженных в рабочих чатах информации не было.
- Была информация в Сети, что людей, живущих в хостелах, не отпускают домой. Это не так. В хостелах живут сотрудники, работающие вахтовым методом и не имеющие жилья в Екатеринбурге. После смены всех отпускают домой. Развозят на специальном автобусе. В него все заходят в масках. Пока маски не наденут все, автобус не трогается, - добавляет Матвей.
«ВАКЦИНИРОВАЛИ 400 ЧЕЛОВЕК»
По данным на 7 июля, от менингококковой инфекции вакцинированы около 400 сотрудников склада Ozon были вакцинированы.
- Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост, - сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.
Управление Роспотребнадзора также отрыло горячую линию для сотрудников Ozon. Обратиться можно по номеру +79826905923 (в рабочее время).
Из-за чего именно произошла вспышка менингита, с уверенностью можно будет ответить лишь после того, как санитарные врачи завершат эпидемиологическое расследование. В настоящий момент оно продолжается. Напомним, что ситуация находится на контроле у прокуратуры и Следственного комитета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После вспышки инфекции на складе Ozon скончался баскетболист из Магнитогорска. Кириллу Кугеневу был 21 год (подробнее)
Сотрудница склада Ozon в Екатеринбурге скончалась через несколько часов после госпитализации. Рассказываем, какая сейчас обстановка в распределительном центре (подробнее)
Можно ли заразиться менингококковой инфекцией через посылки: отвечает уральский инфекционист. Врач-инфекционист из Екатеринбурга рассказал, что менингитом нельзя заразиться через посылки (подробнее)