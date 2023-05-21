Екатеринбург этой весной часто окутывает смогом из-за лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 мая Екатеринбург и несколько других населенных пунктов Свердловской области окутал сильный смог. С самого утра жители уральской столицы стали жаловаться в социальных сетях на запах гари и дымку, окутавшую город и окрестности.

СМОГ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИЗ-ЗА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ: ЧТО ПРОИСХОДИТ

Смог этой весной, к сожалению, явление почти привычное для уральцев. Леса в Свердловской области горят с конца апреля, и Екатеринбург не раз находился во власти удушливого смога, из-за которого МЧС регулярно объявляет экстренное предупреждение.

Смог ощущается во всех районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леса горят в разных уголках Свердловской области. И, хотя за прошедшие сутки специалисты МЧС, Авиалесохраны и лесничеств смогли полностью справиться с 12 пожарами, и еще столько же локализовать, в регионе продолжают бушевать 29 лесных пожаров на общей площади более трех тысяч гектаров. Хотя еще вчера леса горели на площади чуть более тысячи гектаров. Из-за этих невеселых показателей Средний Урал оказался на первом месте в России по числу природных пожаров.

Сейчас в Режевском городском округе горят больше 1 тысячи гектаров, в Горноуральском ГО – 210 гектаров, в Артемовском ГО – 363 гектаров, в Гаринском ГО – 120 гектаров.

Главная причина смога - десятки лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пожаров на трассах Свердловской области наблюдается сильное задымление – так, из-за дыма 21 мая пришлось на несколько часов полностью ограничить движение по автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Также ГИБДД просит водителей отказаться от поездок по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Причина та же – дым.

ПРИЧИНЫ СМОГА

Дым от пожаров идет на большие города региона, из-за этого несколько раз в неделю Екатеринбург, Ревду, Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Реж и другие города накрывает смог.

Также установлению смога способствует погода – слабый ветер, почти летняя температура воздуха и отсутствие дождей. Осадки, кстати, обещают на следующей неделе, но только на севере региона.

Поэтому жителям Екатеринбурга и Свердловской области остается только надеяться на советы и помощь медиков.

Центр Екатеринбурга тоже по власти смога Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ ИЗ-ЗА СМОГА ЖИТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА: СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

В связи со сложной ситуацией, спровоцированной смогом, к уральцам 21 мая обратился министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Глава ведомства заверил свердловчан, что пациентов с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем будут принимать круглосуточно. При ухудшении самочувствия нужно обращаться в поликлиники, либо больницы. А еще Карлов порекомендовал им пройти внеплановую диспансеризацию.

Смог на улицах города ощущается с раннего утра Фото: Лев ИСТОМИН

- Лицам, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендуем обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра, - подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области.

В свою очередь специалисты регионального Роспотребнадзора обратились к уральцам с советами на тему: «меры предосторожности из-за смога».

По словам санитарных врачей, нужно отказаться от чрезмерных физических нагрузок и вредных привычек, не выходить лишний раз на улицу, а дома не открывать окна и регулярно делать влажную уборку. Если же на улицу пришлось выйти, то делать это нужно только в маске.

Врачи советуют не выходить из дома без медицинской маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также не стоит гулять с детьми и использовать контактные линзы. Медики настоятельно рекомендуют в случае ухудшения самочувствия обращаться в учреждения здравоохранения.

Тем временем, пока никаких предпосылок к тому, что смог пройдет, нет. На улицах всех восьми районов Екатеринбурга ощущается устойчивый запах гари.

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