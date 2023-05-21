Глава Минздрава Свердловской области обратился к уральцам из-за лесных пожаров

Андрей Карлов раздал поручения своим заместителям и главным врачам больниц. Фото: официальный сайт Минздрава Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выступил с обращением к уральцам, а также дал поручения своим подчиненным. Причиной обращения министра стали лесные пожары, которые охватили Средний Урал – регион по площади возгораний находится на первом месте в России.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ВНЕПЛАНОВАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В частности, Андрей Карлов поручил своим заместителям координировать работу по оказанию помощи жителям региона. Это нужно делать в оперативном режиме. Главным врачам придется в круглосуточном режиме оказывать помощь пациентам, которые обращаются в больницы из-за обострения полезней органов дыхания, включая бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких и другие заболевания.

При плохом самочувствии нужно срочно обращаться в поликлинику или стационар Фото: Алексей БУЛАТОВ

При наличии медицинских показаний обеспечить госпитализацию в круглосуточный стационар, а также эвакуацию в лечебные учреждения города Екатеринбурга, - говорится в поручении министра.

Также главным врачам нужно срочно актуализировать списки граждан, которые имеют заболевания легких и системы кровообращения, чтобы провести их внеплановую диспансеризацию.

ЕСТЬ СИМПТОМЫ – ИДИТЕ В БОЛЬНИЦУ!

Андрей Карлов в срочном обращении к жителям Свердловской области подчеркнул, что при кашле, затрудненном дыхании, при обострении болезней, связанных с органами дыхания, вызванном лесными пожарами, нужно сразу же обращаться в поликлиники и приемные отделения стационаров, где пациентам окажут незамедлительную помощь.

- Лицам, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендуем обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра, - особо подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области.

Пациентов принимают в круглосуточном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что за прошедшие сутки по состоянию на 21 мая площадь пожаров на Среднем Урале выросла почти в три раза. При этом в области потушили 12 пожаров, еще столько же локализовали.

Из-за пожаров в лесах Екатеринбург в воскресенье окутало смогом, а на Серовском тракте произошло массовое ДТП, в котором погиб человек.

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