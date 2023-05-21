Пожары в лесу не прекращаются почти месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки по состоянию на утро 21 мая 2023 года в Свердловской области удалось ликвидировать 12 лесных пожаров, еще столько же удалось локализовать.

Борьбу с огнем продолжают вести порядка тысячи специалистов – это сотрудники МЧС, Авиалесохраны и лесничеств. Для борьбы с лесными пожарами в Свердловской области задействовали 170 единиц техники. Это тракторы, бульдозеры, пожарная техника, малые комплексы для патрулирования леса и спецавиация.

Из-за лесных пожаров 21 мая Екатеринбург окутал смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также за сутки удалось локализовать несколько крупных лесных пожаров: в Режевском ГО – на площади 1 тысяча гектаров, в Артемовском ГО – 363,5 гектаров, в Горноуральском ГО – 210 гектаров, в Гаринском ГО – на площади более 120 гектаров.

Специалисты сейчас делают акцент на окарауливании кромок локализованных пожаров. Ведется наблюдение за тем, чтобы площадь локализованных пожаров не увеличивалась.

Из-за лесных пожаров утром 21 мая Екатеринбург накрыло плотным смогом, а ночью на Серовском тракте под Невьянском произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей. Здесь погиб человек.

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