В ДТП погиб водитель пассажирской "Газели". Фото: ГИБДД по Свердловской области

Что происходит на трассе Екатеринбург - Серов, где из-за пожаров столкнулись 10 автомобилей: фото, видео, причины ЧП

21 мая на 81 километр Серовского тракта произошло массовое ДТП – на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» столкнулись сразу десять автомобилей. Причина – лесные пожары под Невьянском, из-за которых дорогу окутало дымом, видимость – почти нулевая, а трасса – скоростная.

Все автомобили двигались в одном направлении, ехали в правом ряду. После столкновения оказалось, что пострадали девять человек, шесть из которых находились в пассажирской «Газели», водитель которой погиб.

Мужчина не рассчитал дистанцию и врезался на «Газели» в цементовоз, который ехал впереди. Он скончался в момент госпитализации на месте аварии.

Незамедлительно на место массовой аварии выехали наряды ГИБДД, а также пять бригад скорой медицинской помощи, они доставили пострадавших в Центральную городскую больницу Невьянска. Пять человек от госпитализации отказались. Движение по трассе в сторону Нижнего Тагила в этот момент запустили по левому ряду.

В момент аварии на Серовском тракте была практически нулевая видимость. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров, - рассказывают в ГИБДД.

После этого стражи порядка обратились к автолюбителям с просьбой отказаться от поездок по Серовскому тракту, где по-прежнему сохраняется сильное задымление, что увеличивает риск новых аварий.

В Екатеринбурге из-за лесных пожаров наблюдается сильный смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если же поездку отменить не получается, то нужно быть максимально осторожным и соблюдать все установленные требования.

- Двигайтесь с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами, - предупреждают в ГИБДД по Свердловской области.

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