Трассу под Екатеринбургом открыли после ограничений из-за лесных пожаров

Ограничение движения на трассе в Свердловской области сняли. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Спустя несколько часов после перекрытия трассу Екатеринбург - Реж – Алапаевск в Свердловской области открыли для движения.

- Движение открыто. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны за рулем, - заявили в ГИБДД по Свердловской области.

Ограничения ввели днем 21 мая из-за сильного задымления на участке со 143 по 145 километры, причиной которого стал верховой лесной пожар.

На трассе дежурили экипажи ДПС, которые следили за соблюдением перекрытия.

Напомним, что в воскресенье региональная Госавтоинспекция выступила с просьбой отказаться от поездок по Серовскому тракту в районе города Невьянск, здесь тоже горит лес.

21 мая на 81 километре автомобильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов случилось массовое ДТП с участием десяти машин. В этой аварии погиб водитель «Газели», который из-за нарушения дистанции врезался в цементовоз. Шесть пассажиров машины пострадали.

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