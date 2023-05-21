Смог накрыл Екатеринбург 21 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и ряд других населенных пунктов Свердловской области 21 мая накрыл сильный смог из-за лесных пожаров, бушующих в уральских лесах уже несколько недель. По данным специалистов, уровень вредных веществ в воздухе сильно превышен в городах спутниках Екатеринбурга – Верхней Пышме и Березовском.

Санитарные врачи рассказали, как сохранить здоровье и защитить организм при смоге.

1. Необходимо сократить время пребывания на улице и временно исключить прогулки с детьми.

2. Если необходимо выйти на улицу – обязательно надевайте маски и респираторы.

3. Откажитесь от занятий спортом на улице.

4. Не надевайте контактные линзы.

5. Находясь дома, не открывайте окна и регулярно проводите влажную уборку, так как воздух с улице попадает через вентиляцию.

6. Пейте больше чистой воды, несколько раз в день промойте нос и горло.

7. Откажитесь от курения и употребления алкогольных напитков.

8. В случае недомогания и обострения хронических заболеваний обратитесь к врачу.

При смогу нужно надевать на улице маску Фото: Мария ЛЕНЦ

Также, 21 мая к жителям Екатеринбурга и Свердловской области обратился региональный министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он посоветовал соблюдать меры предосторожности, а также уточнил, что пациентов с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем в больницах и поликлиниках будут принимать круглосуточно. Кроме этого, свердловчанам с такими заболеваниями в ближайшее время нужно пройти внеплановую диспансеризацию.

Лесные пожары бушуют в Свердловской области уже несколько недель. За сутки площадь горящих лесов в регионе выросла почти в три раза. Борьбу с огнем при помощи спецтехники ведут порядка тысячи специалистов.

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