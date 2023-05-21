В воздухе двух городов Свердловской области нашли опасные вещества

Смог 21 мая окутал Екатеринбург и города-спутники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробы воздуха, которые взяли 21 мая в городах Березовский и Верхняя Пышма Свердловской области, показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
По информации Роспотребнадзора Свердловской области, сейчас санитарные врачи проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже.
Екатеринбург 21 мая накрыл смог из-за лесных пожаров, а недалеко от города Реж сотрудники ДПС перекрыли часть трассы по причине сильного задымления.
Утром в воскресенье на Серовском тракте из-за сильного задымления от пожара под Невьянском случилась массовая авария с участием десяти машин. В ДТП погиб человек.
Пожары в Свердловской области – последние новости 21 мая 2023.
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