Из-за лесного пожара под Екатеринбургом перекрыли трассу

На закрытом участке трассы дежурят сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ДПС перекрыли трассу Екатеринбург – Реж – Алапаевск на участке с 143 по 145 километр из-за сильного задымления, которое возникло по причине верхового лесного пожара.

- Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Отметим, что 21 мая сотрудники ГИБДД попросили водителей не совершать поездки по Серовскому тракту в районе Невьянска из-за сильного задымления – здесь тоже горит лес. Из-за дыма на этой трассе столкнулись десять автомобилей, один человек погиб.

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