«Привязался к "городу бесов"»: авторы огромной головы младенца ответили на критику Оскару Кучере

Оскар Кучера назвал «сатанизмом» металлическую скульптуру, установленную на набережной пруда в Екатеринбурге. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал огромную голову младенца, которую в рамках фестиваля паблик-арта «ЧО» установили в Екатеринбурге.

Металлическую скульптуру весом тонну и высотой три метра назвали «Индустриальный младенец» и 13 апреля поставили на набережной Верх-Исетского пруда. Арт-объект вызвал недоумение и негодование у шоумена Оскара Кучеры.

- Друзья, я знаю, что современное искусство - это неисчерпаемый источник вдохновения для психиатров, но это что такое?? Голова младенца. И мне наплевать, что там она у кого символизирует. Я считаю это сатанизмом. Екатеринбург, вас там все устраивает? Вам нравится такое искусство?? Еще и два миллиона рублей за это уродство заплатили, - высказался актер.

От дальнейших комментариев по этому поводу Оскар Кучера отказался. Директор фестиваля паблик-арта «ЧО» Никита Харисов в разговоре с «КП-Екатеринбург» объяснил, почему артист мог сравнить скульптуру с символом сатанизма.

Металлическую скульптуру назвали весом тонну и высотой три метра назвали «Индустриальный младенец» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я думаю, что здесь сработала привязка к ассоциации с «Городом бесов», которым окрестил Екатеринбург ведущий Владимир Соловьев. Наш город регулярно привлекает внимание различных персонажей. Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь. Одна из задач фестиваля «ЧО» - это изучение нашей уральской идентичности через работу с городской средой, - говорит Никита Харисов.

Автор программы паблик-арта также добавил, что высказывание Оскара Кучеры сработало как сарафанное радио и привлекло внимание как к работе, так и к самому проекту.

- Благодаря таким высказываниям больше людей узнают о нас, а выводы, я надеюсь, каждый сделает сам, - добавил директор фестиваля.

Напомним, скульптуру создали две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. По задумке авторов, объект символизирует начало пути и надежду на счастливое будущее, а также отсылает к теме индустриального Урала.

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