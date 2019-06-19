«Не мы это начали»: как Екатеринбург сделал «город бесов» своим брендом

Таблички с надписью «Город бесов» прямо заполонили Екатеринбург. Сначала на въезде в мегаполис появился необычный дорожный знак, затем жители стали замечать на улицах наклейки. Они повсюду: на скамейках, стенах, столбах, а теперь и местные бизнесмены подхватили этот тренд. «Комсомолка» узнала, почему «Город бесов» так вдохновил екатеринбуржцев.

Наклейки появились на стенах и столбах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Когда в столице Урала шли противостояния в сквере у Драмы, эту новость обсуждала вся страна. В одном из радио эфиров журналист Владимир Соловьев выразил свое недовольство и назвал Екатеринбург «городом бесов».

- Это город, где расстреляли Николая Романова и его семью. Этот город, где бесы до сих пор ходят и гуляют, проявил себя снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш, - заявил тогда Соловьев и пообещал приехать «разгонять чертей».

Впрочем, фраза не обидела местных жителей, а улетела в народ. «Разгонять чертей» Соловьев так и не приехал, казалось бы, все давно об этом забыли. Но в понедельник, 17 июня, на въезде в город неизвестный уличный художник установил дорожный знак с надписью «Город бесов». Табличку сняли через несколько часов сотрудники ГИБДД и пригрозили автору штрафом в 10 тысяч рублей.

Фото: читатель "КП"

Губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте Instagram прокомментировал появление таблички.

- В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», - предложил глава региона.

Фото: читатель "КП"

Табличка «город храбрых» появилась на следующий день, но тоже просуществовала недолго. Зато горожане лихо подхватили эту идею.

СПОНТАННАЯ ГОРОДСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Уличные художники одни из первых отреагировали на новый тренд. Кто-то распечатал наклейки «Город бесов» и начал распространять. Сейчас это больше похоже на развлечение жителей. Представители стрит-арта в шутку говорят, что не они развязали эту битву.

- Это весело и интересно. Но не мы это начали. Соловьев сказал, что мы «город бесов» и он сюда приедет всех гонять. А сейчас слился, - рассказывает «Комсомолке» источник среди уличных художников, - Эта акция наша «ответка».

Стикеры передают из рук в руки.Фото: Юлия СТАЛИНА

Наш источник также рассказал, что наклейки распространяются через знакомых. Стикеры передают из рук в руки или делают «закладки», а затем скидывают адрес с посылкой своим друзьям.

НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ, А МОДНЫЙ ПРИНТ

Местные бизнесмены тоже не остались в стороне. Предприниматели решили заработать на этой истории. Буквально на днях в интернете появился проект «Квадрат 11». На своей странице в Instagram они продают футболки с громкой фразой.

Фото: www.instagram.com/11.kvadrat.1

- Она задела нас в том числе, ведь мы тоже из Екатеринбурга и любим этот город, - поделились создатели проекта «Квадрат 11». - Тем более любые вещи, сказанные с негативным посылом, можно хорошо перевернуть в обратную сторону.

А пока народ развлекается, редакция «Комсомольской правды» будет наблюдать за самыми креативными идеями екатеринбуржцев.