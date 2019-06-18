2019-06-18T09:21:29+03:00
Общество

Растем: «Город бесов» Екатеринбург стал «Городом храбрых»

Новая табличка появилась на въезде в город со стороны Кольцовского тракта
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: Сергей АНОХИНФото: Сергей АНОХИН
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Народные умельцы послушали губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Накануне он высказался по поводу таблички, которую установили на въезде в город. Под надписью Екатеринбург аккурат было написано «Город бесов». Так уральскую столицу в время СКВЕРного конфликта обозвал известный телеведущий Владимир Соловьев.

А такая табличка висела на въезде в Екатеринбург 17 июня. Фото: читатель "КП"

А такая табличка висела на въезде в Екатеринбург 17 июня. Фото: читатель "КП"

- Очевидно, что вешал ее не я, - смеется Соловьев в разговоре с «КП»-Екатеринбург. – Это у вас такая местная традиция: местные художники уже не в первый раз такое устраивают. Хотя тема уже ушла, но они продолжают на хайпе. Но здесь важно не то, что они табличку повесили, а то, что епархия сказала: даже если будет выбрано следующее место для храма, то все равно и его оболгут. И возникает вопрос: а что, неужели не понятно, что бесы то есть? Вот они себе венывскрывали, кровью писали. Вот они скакали с криком: кто не скачет, тот за храм. Не за сквер они боролись, а против храма, - рассказал Владимир Соловьев.

Фото: Сергей АНОХИН

Фото: Сергей АНОХИН

Евгений Куйвашев в свою очередь посоветовал уральцам «не вестись на эти слова и не раздувать тему». Тем более, что митрополит Кирилл отказался строить храм Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

-Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», - добавил Евгений Куйвашев.

Уральцы прислушались и установили табличку «Город храбрых» на въезде со стороны Кольцовского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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