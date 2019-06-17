«Вешал ее не я»: Владимир Соловьев отреагировал на табличку «Город бесов» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-17T18:34:01+03:00

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Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на поступок уральцев, которые на въезде в уральскую столицу разместили табличку с надписью «Екатеринбург – город бесов». Поступок вызвал большой резонанс, а снимок с транспарантом облетел всю страну.

Корреспонденту «Комсомолки» известный журналист объяснил свое отношение к запоздалому хайпу.

- Очевидно, что вешал ее не я. Это у вас такая местная традиция: местные художники уже не в первый раз такое устраивают. Хотя тема уже ушла, но они продолжают на хайпе. Но здесь важно не то, что они табличку повесили, а то, что епархия сказала: даже если будет выбрано следующее место для храма, то все равно и его оболгут. И возникает вопрос: а что, неужели не понятно, что бесы то есть? Вот они себе вены вскрывали, кровью писали. Вот они скакали с криком: кто не скачет, тот за храм. Не за сквер они боролись, а против храма, - рассказал Владимир Соловьев.

По словам телеведущего, если ты борешься законными методами – нет вопросов. Но, если люди нарушают существующее законодательство, то и отношение к ним соответствующее.

- Людям надо иногда присмотреться к тем, кто вокруг них и к себе. Я знаю, что многие там болезненно реагируют. Значит, в точку попал, - заключил Владимир Соловьев.

Отметим, что бесами телеведущий назвал ту часть жителей уральской столицы, которые активно боролись против застройки сквера у Драмтеатра. Люди выступили против возведения собора святой Екатерины, сломали строительный забор и бросали камни в стражей порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU