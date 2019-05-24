Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-24T17:19:12+03:00

Владимир Соловьев о вызвавшем его на дуэль краснодарском журналисте: "Может быть, ему к психиатру сходить для начала?" Фото: Борис КУДРЯВОВ

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На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования. Сам Соловьев объясняет, что называл обидными словами не всех жителей, а только тех, кто варварски отстаивал сквер: кидался стеклянными бутылками и петардами в сотрудников ОМОН и полицию.

Тем не менее, большинство жителей города приняли эти слова на свой счет. А после решили действовать. Так, известный уральский адвокат уже написал заявление в Генпрокуратуру РФ. Он будет требовать, чтобы эфиры Соловьева признали оскорбительными и удалили. Заявление основано на статье 15.1 ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- Лично мне как жителю города такие заявления неприятны, - объясняет "КП"-Екатеринбург адвокат Андрей Бельянский. - Они сделаны в пренебрежительной и оскорбительной форме. В Екатеринбурге проживают достойные жители, и тот повод, который он использует для того чтобы высказаться, это не тот случай. Жители Екатеринбурга защищают свой город, и это достойно уважения. В практике такого не было, когда кто-то через СМИ оскорблял целый город. Тем не менее, у Генпрокуратуры есть полномочия на защиту неопределенного круга лиц, к которому относятся жители города Екатеринбург. Мы будем требовать, чтобы эфиры Соловьева признали оскорбительными и удалили.

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ИСТОЧНИК KP.RU