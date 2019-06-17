На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»

«Видимо, все-таки приезжал», - шутят екатеринбуржцы об отмененном визите в уральскую столицу Владимира Соловьева. Дело в том, что сегодня ранним утром на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта «Кольцово» появилась табличка «Город бесов».

Напомним, именное такое «имя» дал Екатеринбургу Владимир Соловьев, когда часть жителей уральской столицы не согласилась со строительством Собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Люди вышли на акции протеста, требуя сохранить зону отдыха и перенести храм в другое место.

- Вы сквер вытоптали. Даже Instagram считает вас бесами, психами, больными. Бесы и есть бесы. Вы бесы, и в бога вы не веруете. Я это и 15, 10 лет назад считал, - заявил Соловьев в эфире радио «Вести FM».

Чуть позже журналист рассказал «Комсомолке», что назвал бесами исключительно тех людей, которые устраивали на митингах массовые беспорядки. Однако механизм был уже запущен - в Москву отправился екатеринбуржский журналист, пообещавший дать за оскорбительные слова своему столичному коллеге «леща». Но встреча обошлась все же без рукоприкладства.

После этого Соловьев заявил, что лично приедет в Екатеринбург, чтобы «походить, посмотреть, как на агнцев, так и на козлищ», но в итоге отменил визит.

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