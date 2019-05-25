2019-05-25T16:25:42+03:00
Общество

Соловьев встретится с журналистом из Екатеринбурга, который обещал дать «леща»

Встреча в столичном кафе состоится сегодня
Лев ИСТОМИН
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Владимир Рудольфович не боится общаться с оппонентамиВладимир Рудольфович не боится общаться с оппонентамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный тележурналист Владимир Соловьев согласился встретиться с журналистом из Екатеринбурга, который пообещал дать ему «леща».

- Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом, - сообщил уральский журналист Антон Дербенев в социальной сети.

По его словам, Соловьев сам согласился прийти на встречу и поговорить. Беседа состоится в одном из кафе Москвы.

Ранее ведущий «Воскресного вечера» рассказал «Комсомолке», что назвал бесами не всех жителей Екатеринбурга, а только тех, которые бесновались на митингах в сквере у Драмтеатра во время стихийных митингах.

После этого уральская общественница Евгения Чудновец стала собирать подписи для силовиков, чтобы попросить их возбудить против Соловьева уголовное дело. Также в Генеральную прокуратуру с требованием проверить высказывания телеведущего обратился уральский адвокат Андрей Бельянский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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