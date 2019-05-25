«Физического контакта не было»: Владимир Соловьев рассказал о встрече с журналистом из Екатеринбурга

В субботу, 25 мая, известный телеведущий Владимир Соловьев встретился с уральским журналистом Антоном Дербеневым, который поехал в Москву, чтобы «дать леща» своему коллегу. Причиной стали слова Соловьева в отношении противников строительства храма в столице Свердловской области на набережной Городского пруда. Их телеведущий назвал «бесами».

Однако при встрече никакого «леща» Дербенев Владимиру Рудольфовичу не дал, разговор прошел в спокойной обстановке. А по итогам встречи оказалось, что уральский журналист и вовсе не против храма.

Владимир Соловьев поделился с «Комсомолкой» впечатлением от общения с Антоном Дербеневым, а также планами о посещении Екатеринбурга.

- Владимир Рудольфович, как прошла встреча?

- Физического контакта не было. Не было даже намека на физический контакт. Говорили достаточно спокойно, вежливо. Я показал фотографии и видео тех, кого считают бесами. Я думаю, что Антону было сложно найти для этих граждан другие определения. Выяснилось, что Антон полный текст моего выступления не слышал, а базировался только на искусственно подобранных цитатах, услужливо предоставленных уральской прессой определенной направленности.

В конечно итоге выяснилось, что Антон за храм. Вообще, он произвел впечатление приличного человека. В отличие от «человека-пельменя» с ним есть о чем говорить.

- Слышал, что собираетесь к нам в Екатеринбурге приехать, сквер посетить, пообщаться с горожанами…

- Конечно, в этом и смысл. Походить, посмотреть, как на агнцев, так и на козлищ.

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