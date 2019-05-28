Приедет на Урал через неделю: Соловьев объяснил, кого в Екатеринбурге считает бесами

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев снова раскритиковал жителей Екатеринбурга, участвовавших в несанкционированных акциях в сквере у Драмтеатра.

Ранее он уже неоднократно называл их «бесами», а теперь заявил о своей готовности посетить уральскую столицу.

- В Екатеринбург я собираюсь. В эту пятницу я не могу, а в следующую пятницу я приеду, скорее всего, - рассказал в эфире «Вести FM» Соловьев.

Кроме того телеведущий отметил, что не имеет претензий к тем, кто борется прежде всего за сохранение сквера.

- Те люди, которые за сквер – они агнцы. А те, кто кричит «сносите забор» - бесы. В Екатеринбурге есть бесы, и их корежит, когда они о себе слышат, они выползают из всех щелей. Но есть и люди верующие, есть люди, которые не верят, но они не бесы. Задача наша очень простая — отделить козлищ от агнцев.

Неделю назад в сквере демонтировали забор, с установки которого 13 мая начался конфликтФото: Алексей БУЛАТОВ

Также он упрекнул городских чиновников в многолетнем уничтожении зеленых зон в центре города под застройку.

- Вы так за свой город боролись, а задайте вопрос, почему у вас в городе так мало зелени? Может быть, потому что ваша мэрия и ваше руководство на протяжении долгих лет легко распродавало под что угодно то, что в советское время было парками. И там понастроили всяких ужасов. Какое бы место ни было выделено, козлища все равно будут устраивать свои митинги. Почему козлища? Потому что они нацелены на одно — уничтожение власти любой ценой, - констатировал Соловьев.

Напомним, что вчера мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест, которые предлагают горожане в качестве места для строительства храма святой Екатерины. Мы выбрали самые необычные из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перенесите голосование на месяц»: христиане обратились к главе Екатеринбурга после встречи в мэрии

Епархия Екатеринбурга опубликовала обращение к мэру города Александру Высокинскому по итогам встречи, которая прошла 23 мая 2019 года. Православные христиане считают, что протесты в сквере у Драмтеатра связаны с недостаточной информированностью горожан о проекте и участием «политически заинтересованных людей». (Подробности)

Мэр Екатеринбурга решил оставить сквер в списке: итоги встречи православных с Высокинским

В четверг в Екатеринбурге продолжилось обсуждение ситуации с местом строительства храма святой Екатерины в центральной части города. Мэр уральской столицы Александр Высокинский пригласил на встречу православную общественность города, а до этого обсудил проблему со сторонниками храма. (Подробности)