Мэр Екатеринбурга решил оставить сквер в списке: итоги встречи православных с Высокинским

В четверг в Екатеринбурге продолжилось обсуждение ситуации с местом строительства храма святой Екатерины в центральной части города. Мэр уральской столицы Александр Высокинский пригласил на встречу православную общественность города, а до этого обсудил проблему со сторонниками храма.

На встречу в городскую администрацию пришло почти полсотни человек. Были здесь бывший главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, блогер Илья Будкевич, директор Музея святости Оксана Иванова, представитель Русской медной компании и Фонда Святой Екатерины Олег Медведев.

В зале собралось много народа, почти половина - журналистыФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРОВЕДУТ ОПРОС

Дискуссию мэр предложил разделить на несколько частей. Для начала собравшиеся обсудили формат и детали опроса, который проведут в течение месяца.

- Есть такой вариант: мы отбираем площадки в центре города для храма, которые предложат горожане. Далее эти места обсудим с градостроителями на предмет технической возможности возведения религиозного сооружения, потому что не на всех пустующих местах можно строить, - говорит Александр Высокинский.

По его словам, сейчас в мэрии собирают предложения от горожан по поводу места для храма. Количество предложений уже перевалило за 6 тысяч, в день удается обработать около 1 тысячи вариантов.

- Через неделю закончится сбор предложений, их обрабатывают 30-40 человек. Попробуем все это обработать до конца следующей недели, - заверил мэр собравшихся.

Далее будет сформирован список из 6 мест, которые вынесут на голосование. Участники дискуссии приняли формат, предложенный мэрией: голосовать можно лично на районных пунктах, а также на официальном сайте города в интернете.

Мэр заверил гостей, что заинтересован в честном опросеФото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельно обсудили вопрос о том, где размещать такие точки, это должны стать места притяжения горожан. В качестве вариантов были предложены торговые центры, школы и высшие учебные заведения – летом они практически пустуют.

- По опросу будут точки в каждом районе города, они будут находиться под видеоконтролем, чтобы потом не возникало вопросов. Если же говорить про референдум - там явка должна быть не меньше 50% горожан. Если меньше - то он не будет признан законным. У меня цель - как можно быстрее достигнуть конценсуса с горожанами. Пока у нас было несколько предложений: опроса через интернет. Но часть горожан живут в нем, но часть - меньше его используют. Поэтому тут все выразить свое мнение не смогут. Поэтому можно проголосовать без интернета лично, - говорит градоначальник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710580" frameborder="0"></iframe> Мэр Екатеринбурга об опросе 1.Итоги встречи с православной общественностьюАлексей БУЛАТОВ

НЕ ВСЕ ГОРОЖАНЕ ЗНАЮТ О ПРОБЛЕМЕ

Отдельное беспокойство у собравшихся горожан вызвала плохая информированность жителей Екатеринбурга о проблеме строительства храма. Ведь многие выступают не против собора святой Екатерины, а против застройки сквера.

- Мы поможем с площадкой для доведения информации до всех горожан, - говорит Александр Высокинский. – Но, поймите, я должен предоставить такую же площадку и тем, кто защищает сквер, чтобы у всех были разные возможности.

Александр Высокинский намерен оставить сквер в списке площадокФото: Алексей БУЛАТОВ

Один из основных посылов главы города – провести опрос в сжатые сроки и максимально честно, чтобы не возвратиться к началу всей этой истории.

- Мы проведем опрос, но дальше ничего меняться не должно. А то снова начнется «у кого дубина больше, то и прав». Это путь в никуда. Градостроительная процедура началась до меня, я обязан был эту процедуру закончить и мы ее закончили. У меня цель: как можно быстрее найти гражданское согласие среди жителей Екатеринбурга, мы должны проявить зрелость всего городского сообщества. Сегодня дискуссия идет легче, меньше выкриков, воплей, - заявил мэр.

ХРАМ В СКВЕРЕ

Православные акцентировали внимание на том, что сквер – это уже третья площадка, где собираются возвести собор. Поэтому ее нужно включить в список для голосования.

- Куда еще лучше, чем место в сквере, там ведь появится много всего, набережная будет облагорожена, мы лучше места не найдем, - говорит участник встречи из спортивного клуба «Боец».

В ответ мэр Высокинский заявил, что не готов убрать сквер из списка площадок для голосования, хотя в среду губернатор заявил именно об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710581" frameborder="0"></iframe> Мэр Екатеринбурга об опросе 2.Итоги встречи с православной общественностьюАлексей БУЛАТОВ

- Я не готов сегодня вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования. Как только мы убираем эту площадку, мы влияем на опрос, - сказал глава города, уточнив, что обсудит этот вопрос с губернатором, а также с депутатами Гордумы.

При этом мэр не готов вступать в конфликт с губернаторов, однако он намерен доводить до Евгения Куйвашева мнение людей. По мнению Евгения Маленкина, глава региона поторопился заявить, что площадка у Драмтеатра не будет рассматриваться.

Все решения с обсуждения зафиксированы на бумагеФото: Алексей БУЛАТОВ

ВТОРОЙ ТУР

Среди уже предложенных горожанами площадок в мэрии назвали сквер, площадь 1905 года, гостиница «Дели», участок земли в районе пересечения улиц Маршала Жукова и Челюскинцев.

- Сейчас задача: успокоить эмоции, войти в диалог, предметно рассматривать каждую площадку. Храм займет около 8% от территории сквера, просто площадка для строительства огораживается большая, - говорит Высокинский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710586" frameborder="0"></iframe> Мэр Екатеринбурга об опросе 3.Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, что делать, в случае, если несколько площадок наберут примерно равное число голосов, мэр ответил, что возможен второй тур.

Встреча закончилась словами благодарностями за мужественность в адрес инвесторов градоначальника, после чего зал разразился аплодисментами.

- Ну, а дальше – Бог поможет, - заключил Александр Высокинский.

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