В Екатеринбурге снесли забор в сквере у Драмтеатра: фоторепортаж «КП»

Чуть больше недели в сквере у Драмтеатра простоял забор, который мгновенно поделил Екатеринбург на два лагеря: тех, кто за храм святой Екатерины и тех, кто против строительства.

В скором времени будет объявлена дата первого субботника в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ

После ежедневных несанкционированных акций протеста власти региона прислушались к мнению президента Владимира Путина и поддержали идею проведения опроса.

Остатки первого забора, который активисты буквально разбирали по частямФото: Алексей БУЛАТОВ

Позже митрополит Кирилл попросил фонд святой Екатерины убрать ограждения и уже вчера вечером в сквере начали разбирать стройплощадку. Десятки грузовиков вывозил от туда арматуру и строительные вагончики.

Сейчас в сквере можно спокойно гулятьФото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь о том, что на этом месте был забор напоминает лишь полоса между вытоптанной травой и лужайкой.

В субботу здесь, возможно, началась история одной семьи. 17-летний студент Сергей сделал предложение девушке, которую встретил в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обратите внимание на границу между тем, что было за забором и тем, что было снаружи от него. Снаружи за неделю противостояния все вытоптали. Неизвестно восстановится газон после такого, или нет, - сообщает фотокорреспондент «КП» Алексей Булатов, который подготовил для вас эти снимки.

Биотуалеты по-прежнему стоят вдоль набережной Городского прудаФото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, власти региона готовы рассмотреть три альтернативные площадки для храма. Речь идет об: акватории Городского пруда, сквере у «Динамо», и на месте недостроенной гостиницы у цирка.

Остатки бетона убирают отбойникомФото: Алексей БУЛАТОВ

Противники храма называют все происходящее «временной победой».

Слева то, что осталось от газона, на котором за неделю потоптались тысячи горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710142" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге сносят забор в сквере у Театра драмы.

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