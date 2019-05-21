В Екатеринбурге снесли забор в сквере у Драмтеатра: фоторепортаж «КП»
Чуть больше недели в сквере у Драмтеатра простоял забор, который мгновенно поделил Екатеринбург на два лагеря: тех, кто за храм святой Екатерины и тех, кто против строительства.
В скором времени будет объявлена дата первого субботника в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ
После ежедневных несанкционированных акций протеста власти региона прислушались к мнению президента Владимира Путина и поддержали идею проведения опроса.
Остатки первого забора, который активисты буквально разбирали по частямФото: Алексей БУЛАТОВ
Позже митрополит Кирилл попросил фонд святой Екатерины убрать ограждения и уже вчера вечером в сквере начали разбирать стройплощадку. Десятки грузовиков вывозил от туда арматуру и строительные вагончики.
Сейчас в сквере можно спокойно гулятьФото: Алексей БУЛАТОВ
Теперь о том, что на этом месте был забор напоминает лишь полоса между вытоптанной травой и лужайкой.
В субботу здесь, возможно, началась история одной семьи. 17-летний студент Сергей сделал предложение девушке, которую встретил в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ
- Обратите внимание на границу между тем, что было за забором и тем, что было снаружи от него. Снаружи за неделю противостояния все вытоптали. Неизвестно восстановится газон после такого, или нет, - сообщает фотокорреспондент «КП» Алексей Булатов, который подготовил для вас эти снимки.
Биотуалеты по-прежнему стоят вдоль набережной Городского прудаФото: Алексей БУЛАТОВ
По предварительным данным, власти региона готовы рассмотреть три альтернативные площадки для храма. Речь идет об: акватории Городского пруда, сквере у «Динамо», и на месте недостроенной гостиницы у цирка.
Остатки бетона убирают отбойникомФото: Алексей БУЛАТОВ
Противники храма называют все происходящее «временной победой».
Слева то, что осталось от газона, на котором за неделю потоптались тысячи горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сносят забор в сквере у Театра драмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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