2019-05-24T14:09:26+03:00
Общество

«Перенесите голосование на месяц»: христиане обратились к главе Екатеринбурга после встречи в мэрии

Православные считают, что население города недостаточно знает о проекте
Маргарита МАХОНИНА
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Также они просят создать группу профессионалов, открытую для общественного контроля, для работы над голосованиемТакже они просят создать группу профессионалов, открытую для общественного контроля, для работы над голосованиемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Епархия Екатеринбурга опубликовала обращение к мэру города Александру Высокинскому по итогам встречи, которая прошла 23 мая 2019 года. Православные христиане считают, что протесты в сквере у Драмтеатра связаны с недостаточной информированностью горожан о проекте и участием «политически заинтересованных людей».

– Путь к возвращению городу собора начался 9 лет назад с предложения епархии восстановить храм на историческом месте. Тогда горожане восстали под лозунгом «Против храма за фонтан», и мы отказались от претензий на место, чем вызвали от прихожан обвинения в предательстве мечты, – пишут участники встречи. – После нового компромиссного варианта был протест «Защитим от храма пруд!», сторонники которого обещали согласиться с любым другим местом, лишь бы мы отказались от идеи.

На обсуждение 23 мая православные приносили икону великомученицы Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

На обсуждение 23 мая православные приносили икону великомученицы ЕкатериныФото: Алексей БУЛАТОВ

Представители епархии подчеркивают, что проект защитили на общественных слушаниях с перевесом в 93% голосов, а также согласовали его с необходимыми инстанциями.

– Отличительной особенностью последнего протеста стало то, что он возник не в период длительного обсуждения места и проектного решения, а после получения всех разрешений. Это засвидетельствовала и судебная власть, подтвердив законность возведения храма, – указано в обращении, – СМИ и соцсети заполнились дезинформацией. Например, писали о том, что деревья планируют вырубать, а не высаживать – как было в действительности. Также было принято решение продлить благоустройство парка до Макаровского моста.

Из-за этих обстоятельств сторонники строительства храма святой Екатерины предложили провести широкую общественную презентацию проекта. Также они считают, что горожан «вводят в заблуждение относительно равнозначности альтернатив», которые сегодня принимают в мэрии Екатеринбурга.

– Сейчас только одна из них законная. Озвучивание возможности переноса стройки на иное место – это нарушение законодательства со стороны властей. Также некорректно навязывать варианты мест для строительства благотворителю, который тратит личные средства, – подчеркивают православные. – Также всегда будет опасность, что протест направят против любого проекта, даже если инициаторы получат все разрешения. И то, что решения власти становятся легитимными только после «утверждения майданом», свидетельствуют о власти меньшинства над большинством.

Сквер или храм: что происходит в Екатеринбурге.Почему вокруг возведения храма в Екатеринбурге разгорелся местный «майданчик»?

Кроме того, авторы обращения попросили перенести голосования «по вопросу святой Екатерины» минимум на месяц вперед и создать группу профессионалов, открытую для общественного контроля.

Напомним, 13 мая в сквере у Драмтеатра установили забор для начала стройки храма святой Екатерины. В этот же день начался недельный стихийный протест, во время которого задержали более 100 участников акций. 18 мая мэр Екатеринбурга пригласил сторонников сквера в здание администрации для участия в дискуссии. 23 он встретился со сторонниками храма, а 24 – с представителями обеих точек зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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