«Сквер у Театра драмы - неудачное место для храма»: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса в Екатеринбурге

Всю прошлую неделю в Екатеринбурге продолжались протесты против строительства храма в центральном сквере города. В итоге стройка была приостановлена, а забор вокруг сквера убран. Тем временем на Урал пожаловали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здесь они провели исследование о том, что екатеринбуржцы думают о строительстве храма святой Екатерины в столице Урала. Из тех, кого они опросили, 94% знали о планах по строительству.

- Только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе, - сообщают специалисты ВЦИОМ. - 7% считают, что Храм должен быть построен в сквере у Театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что этот Храм можно построить в сквере у Театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. В то же время 58% считают, что Храм должен быть построен в другой части города.

В первые два дня протеста горожане несколько раз роняли забор, огораживающий сквер. В последующие дни все проходило более мирно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным местом для храма, 10% опрошенных поддержали выбор места, а 74% сказали, что место выбрано неудачное.

- Только 49% жителей заявили о том, что им достаточно информации о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации, - добавили во ВЦИОМ. - Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства Храма.

Тут, кстати, стоит отметить, что для проведения этого опроса в Екатеринбург на несколько дней лично прилетал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он же и возглавил этот процесс.

О том, что конфликт в Екатеринбурге можно легко решить, просто спросив мнение у жителей города, на прошлой неделе сказал еще президент России Владимир Путин. Сразу после этого местные власти пошли на диалог с защитниками сквера и пообещали, что в городе будет проведен либо опрос, либо референдум.

Между прочим, результаты опроса лишний раз подтвердили позицию, которую не раз высказывали защитники сквера, что они не против храма, но хотели бы чтобы его построили в другом месте - не в сквере.

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