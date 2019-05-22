2019-05-23T09:47:33+03:00
Общество

Свердловский губернатор исключит сквер из списка площадок для возведения храма в Екатеринбурге

Главу региона впечатлили результаты опроса ВЦИОМ
Лев ИСТОМИН
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Сквер оставят в покоеСквер оставят в покоеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение убрать сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге из перечня мест, где могут построить храм святой Екатерины. На такой шаг глава региона решил пойти после обнародования результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения. Согласно полученным результатам, 74% жителей Екатеринбурга высказались против застройки сквера на Октябрьской площади.

- Эти данные показывают, что при подборе площадки допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

В настоящее время мэрии уральской столицы ведет сбор предложений от горожан по поиску нового места для строительства храма, после чего будет проведен опрос жителей.

Противостояние защитников сквера и силовиков.День третий: событий накаляютсяАлексей БУЛАТОВ

Губернатор намерен обратиться к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой эту площадку в список мест не включать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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