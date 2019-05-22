«В сквере или на ЖБИ»: В мэрию Екатеринбурга поступило 6000 предложений о том, где лучше построить храм святой Екатерины

Пошел второй день, как в сквере у Театра драмы не стало забора. Забор этот всю прошлую неделю огораживал площадку, на которой должны были построить храм святой Екатерины. Не всем в столице Урала это нравилось, из-за чего в сквере несколько дней шли протесты.

Они прекратились лишь в начале этой недели, когда застройщики решили убрать забор, а мэрия стала собирать от горожан предложения: где еще, если не в сквере, стоит построить храм святой Екатерины.

– На утро среды поступило около 6000 обращений, – сообщают в мэрии Екатеринбурга. – Обработано около 1000. Предложений много и они очень разные – от «оставить храм в сквере», до «построить его на ЖБИ».

Свой список потенциальных территорий под застройку в мэрии оглашать не торопятся, так как опасаются, что это может как-то повлиять на сбор предложений. Тем временем в городской Думе по-прежнему не решили, как будет решаться судьба сквера – через референдум, или через опрос.

Строительные работы в сквере остановились еще в минувший четверг. Тогда же глава города Александр Высокинский объявил, что по судьбе сквера и храма будет проведен опрос.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Референдум будет более затратным для города, но его результаты носят обязательный характер, – объясняет Илья Захаров, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга. – Референдум проводится также, как и выборы – с бюллетенями и тайным голосованием. Результаты опроса в свою очередь носят рекомендательный характер. Но у нас в городе есть опыт, когда результаты опроса принимались, как обязательные к исполнению. Так было с переименованием некоторых улиц.

Не ясно также, у какой части жителей Екатеринбурга спросят мнение о судьбе храма и сквера. Так, если проводиться будет референдум, то он затронет всех жителей города. Если же опрос, то он может ограничиться и одним районом. Впрочем, власти не отрицают, что возможно ни опрос, ни референдум и не понадобятся.

– Если население в ходе рейтингового голосования за предложенные территории дружно выберет какой-то один вариант места, где они хотят увидеть храм, тогда, возможно, этим все и ограничится, – пояснила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. – Если же согласия не будет, тогда будем проводить опрос, либо референдум.

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