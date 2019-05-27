На острове Баран, вместо памятника Свердлову и на неизвестной улице: где екатеринбуржцы хотят видеть храм святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 47 мест для строительства храма святой Екатерины, которые предложили жители города. Все они были отобраны в результате обработке тысячи обращений через сайт администрации.

Редакция «КП» выбрала самые неожиданные из них. В нашем перечне есть места, о которых не слышали далеко не все коренные екатеринбуржцы.

Остров Баран

Да, в Екатеринбурге есть такое место. Располагается остров в Верх-Исетском пруду. Места на нем для храма будет, наверное, предостаточно, но дорога из центра займет почти час, если не больше.

Вот так выглядит остров. Фото: Google maps

Весьма необычное место для строительства святыни.

Плотина на Уктусе

Еще одно место на окраине города. Именно там в середине 18 века был построен первый в Екатеринбурге завод. Вряд ли сторонники храма будут рады, такому выбору. По большей части сейчас это забытое всеми место, а добираться туда из отдаленных районов не так-то просто.

Фото: Google maps

Метеогорка

Трудно будет найти жителей Екатеринбурга не бывавших там. Одно из самых красивых и романтичных мест в центральной части города. В случае, если там построят храм, то его будет видно не хуже, чем небоскреб Высоцкий.

Метеогорка - отличное место для свиданий, особенно летом. Фото: Google maps

Малый конный полуостров

Еще один отдаленный район города вблизи Верх-Исетского пруда. Добраться туда легко только на машине, а виды местных хрущевок и коттеджей будут не лучшим вариантом для храма за несколько миллиардов рублей. Место там предостаточно, но все же речь идет о «главном храме Екатеринбурга».

Конный полуостров одно из тех мест, куда в принципе ездят не много людей. Фото: Google maps

Синие Камни (улица Хрустальная, 49)

Вот этот вариант самый «бесподобный» - по данному адресу уже расположено небольшое офисное здание. Неужели местные жители так сильно хотят снести его под храм? Странное решение, учитывая, что на втором этаже находится клуб развития для детей.

То самое здание. Возможно, горожане вовсе не предлагали его сносить, а просто указали адрес для ориентира. Фото: Google maps

Вместо памятника Свердлову

Памятник, как известно, располагается на аллее между Оперным театром и корпусом УрФУ (бывший УрГУ – прим.ред.) на проспекте Ленина. Возникает вопрос: как уместить посреди проезжей части главной улицы мегаполиса? Все это похоже больше на шутку, чем на разумное предложение по месту строительства.

Памятник Свердлову уже дважды хотели снести казаки, но затея ничем не обернуласьФото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон Солнечный

Можно сказать, что это второй Академический, только еще дальше. Это район новостроек вблизи ЕКАД. Такое ощущение, что горожане изо всех сил выбирали места подальше от центра города не задумываясь о том, как прихожанам добираться туда из других районов города.

Солнечный - один из немногих микрорайонов новостроек Екатеринбурга. Фото: администрация города

ЭКСПО

Еще одно неоднозначное место для храма. ЭКСПО – одна из главных площадок Екатеринбурга для проведения массовых мероприятий, таких как Иннопром, концерты, бизнес-форумы, выпускные вузов и т.д.

ЭКСПО построили чтобы провести Иннопром, но впоследствии центр стал местом проведения и других мероприятийФото: Алексей БУЛАТОВ

Будет ли органично смотреться тут храм, решайте сами…

В районе улицы Агриппины Полежаевой

Признайтесь, вы тоже сейчас впервые прочитали название этой улицы? На самом деле она располагается при въезде в микрорайон Заречный. Там располагается частный сектор и место для храма найти можно. Но скорее всего результат будет таким же, как если строить на Большом конном полуострове.

Поворот на улицу Агриппины Полежаевой с улицы Бебеля. Фото: Google maps

Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы (улица Кирова,65)

Он располагается у трамвайного кольца рядом с ДК ВИЗ. Возможно, это решение могло бы устроить обе стороны, учитывая, что можно восстановить старинное здание. Но как известно, сторонники храма хотят святыню именно в честь покровительницы Екатерины, и вряд ли они отступятся от своего.

Заброшенный Собор на ВИЗЕ. Фото: Google maps

Вот так выглядит полный список мест, которые горожане направляли в мэрию:

Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова

ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»

Пустырь за Макаровским мостом

Площадь 1905 года

На Малом Конном полуострове

Территория завода Уралкабель на ул.Татищева

Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта

На месте снесенной телебашни

Площадь Труда

На месте катка и парковки за башней «Исеть»

Площадь Обороны

Бывший Уральский приборостроительный завод

Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).

На территории завода ЖБИ

Метеогорка

В районе плотины на Уктусе

Район ЖБИ

«Храм на воде», бывшее расположение

Академический район

На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.

Остров Баран

На месте недостроя на Бориса Ельцина

Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)

В сквере у Драмтеатра

Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.

В акватории за Макаровским мостом.

В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова

Район Южного автовокзала.

Зеленая роща.

Радищева – Добролюбова

В районе улицы Агриппины Полежаевой

В районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха

По улице Нагорной в Верх-Исетском районе

Химмаш

В районе улицы Татищева

Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»

Вторчермет

Синие камни

Солнечный

Эльмаш

Вместо памятника Свердлову

Малышева, 53

Челюскинцев-Папанина

Крауля-Токарей

Ленина-Восточная_Малышева

Кольцовский тракт

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