«Сатанизм и уродство!»: Оскар Кучера раскритиковал арт-объект в виде огромной головы младенца в Екатеринбурге

Шоумен Оскар Кучера назвал скульптуру уродством и сатанизмом. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект в виде огромной головы младенца, который установили в Екатеринбурге на набережной Верх-Исетского пруда. Гигантская металлическая скульптура под названием «Индустриальный младенец» весит целую тонну, а высотой достигает три метра. Она стала завершающей инсталляцией фестиваля паблик-арта «ЧО» в этом сезоне.

По задумке авторов, объект символизирует начало пути и надежду на счастливое будущее, а также отсылает к теме индустриального Урала. Однако у известного актера и телеведущего Оскара Кучеры, увидевшего необычную скульптуру, сложилось совсем другое мнение. Критикой в адрес Индустриального младенца» он поделился в своем telegram-канале.

- Друзья, я знаю, что современное искусство это неисчерпаемый источник вдохновения для психиатров, но это что такое?? Голова младенца. И мне наплевать, что там она у кого символизирует. Я считаю это сатанизмом. Екатеринбург, вас там все устраивает? Вам нравится такое искусство?? Еще и два миллиона рублей за это уродство заплатили, - негодует актер.

Скульптуру в рамках фестиваля паблик-арта «ЧО» установили на набережной Верх-Исетского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

От дальнейших комментарием по этому поводу в разговоре с «КП-Екатеринбург» актер отказался.

Напомним, скульптуру создали ее две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. «Индустриального младенца» установили в Екатеринбурге 13 апреля.

- Малыш из металла – это наше отражение: суровый, стойкий, но в то же время искренний, отзывчивый, справедливый. Малыш вышел из воды, которая появилась благодаря строительству заводской плотины. Это отражение истории: он родился на уральском заводе, при участии художников, литейщиков, сварщиков, монтажников, рабочих, организаторов фестиваля. Он стал коллективным – нашим, – рассказывала на открытии своей работе художница Людмила Калиниченко.

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