Актер признался, что ему понравилось примерить на себя роль ФСБ-шника Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскар Кучера предстал в роли ФСБ-шника, верящего в потусторонние силы. Актер снялся в сериале Сарика Адреасяна «Сны» c Павлом Прилучным. Мистический детектив с 3 ноября выходит на PREMIER. Перед премьерой Оскар Кучера рассказал «КП-Екатеринбург» о дружбе с Павлом Прилучным, как относится к его свадьбе с Зепюр Брутян, и почему Сарик Адреасян приглашает на главные роли одних и тех же артистов.

Для съемок в сериале актер кардинально сменил образ. Фото: PREMIER

- Оскар, вы снялись в сериале «Сны». Чем вас зацепил проект?

- Меня захватил сценарий. Это очень интересная, самобытная и уникальная история, когда главная героина раскрывает убийства благодаря вещим снам. Мне также дико понравился мой персонаж следователь ФСБ, который понимает и принимает силу потустороннего мира.

- С Сариком Андреасяном у вас какие отношения?

- У нас прекрасные отношения. Мне нравится его задор и то, что он постоянно ищет что-то новое. Никогда не видел Сарика строгим, потому что у него большая команда, и все работает как часы. Все отточено настолько, что и Сарику напрягаться не приходится.

Кучера надеется, что вся мистика серила осталась только на экране. Фото: PREMIER

- Как думаете, почему Сарик уже второй проект подряд на главные роли зовет Павла Прилучного и Лизу Моряк? (До этого они оба снялись в сериале «Жизнь по вызову»)

- Во-первых, Лиза – очень талантливая актриса. А во-вторых, когда режиссер находит хорошую актрису, а потом вдруг оказывается, что она под рукой, потому что еще и его жена, странно ее не приглашать. Паша тоже великолепный актер. И на обе роли он прекрасно подходит. Со своими артистами всегда приятнее работать, тем более когда ты знаешь, чего от них ждать. И у меня с Сариком три работы подряд, хотя я ему не жена. И даже не претендую. (Смеётся)

По мнению Оскара, Павел Прилучный и Лиза Моряк - очень талантливые актеры. Фото: PREMIER

- Поговаривают, что Лиза разрушила брак Сарика. Как вы к таким слухам относитесь?

- Я даже думать и говорить об этом не хочу. Это вообще не мое дело.

- С Павлом у вас уже не первая совместная работа. Вне съемок дружите?

- С Пашей у нас прекрасные отношения. Я не могу сказать, что мы с ним вне площадки часто встречаемся, но всегда рады видеть друг друга. Я с большим и человеческим, и профессиональным уважением к нему отношусь. Мы постоянно следим друг за другом в социальных сетях. Всегда рад наблюдать его успехи. Вот недавно поздравляли его со свадьбой.

С Павлом Прилучным Оскар сыграл в нескольких проектах подряд. Фото: предоставил Оскар Кучера

- Свадьба Павла с Зепюр Брутян была одной из самых обсуждаемых за этот год. Как вам вообще их пара?

- Прекрасная пара. Какая вообще разница, кто и как к ним относится. Два красивых, талантливых человека. Они будто были созданы друг для друга. Пусть будут вместе, радуют друг друга и окружающих своей красотой и обаянием.

Оскар Кучера получил удовольствие от съемок. Фото: PREMIER

- Многие рассказывают, что когда снимают мистику, она переходит в жизнь…

- Не замечал. Я думаю, что это вопрос отношения к мистике. Мы же просто делали свою работу и делали ее достаточно качественно. В сериале хорошие тексты, собралась отличная команда, с режиссером Давидом Дадунашвили у меня прекрасные отношения. Если будет второй сезон, я с огромным удовольствием продолжу сниматься. А вся мистика, надеюсь, осталась только на экране.

Смотрите мистический детектив «Сны» с 3 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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