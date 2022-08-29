Раскрыта правда, какие у Павла Прилучного и Зепюр Брутян были отношения до свадьбы

Актеры поженились 25 августа. Фото: социальные сети Павла Прилучного

В минувшие выходные на одной из самых роскошных и дорогих вилл Подмосковья отгремела свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Для своей возлюбленной известный актер устроил настоящее пышное торжество.

На свадьбе было все: белое платье невесты с длинным шлейфом, как у принцессы, арка-алтарь, украшенная миллионом белых роз, многоярусный торт, красивый танец молодоженов, и даже Стас Михайлов с его незабвенным хитом «Все для тебя».

Свадьба прошла на дорогой вилле Подмосковья. Фото: социальные сети

Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке», а отношения перестали скрывать в мае 2022 года. Влюбленные смело делились романтичными фото и видео из совместных путешествий в социальных сетях. Но далеко не все поклонники верят в искренность чувств между актерами. Многие уверены, что их отношения – всего лишь пиар нового сезона сериала «В клетке».

Однако все сомнения в беседе с «КП-Екатеринбург» развеял близкий друг и коллега Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александр Обласов.

- Мы дружим. У них все замечательно. Все есть в instagram*. Паша выкладывает много совместных фото. Он счастлив. Все прекрасно, - рассказал об отношениях Прилучного и Брутян актер.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемочной площадке. Фото: социальные сети Павла Прилучного

После свадьбы Александр Обласов вновь подчеркнул, что влюбленные созданы друг для друга.

- Я искренне поздравляю ребят! Очень рад за них. Обнимаю, люблю, целую. Они замечательная и прекрасная пара, - поделился с «КП-Екатеринбург» Обласов.

В искреннюю любовь Павла и Зепюр верит и светская львица Мария Погребняк, которая нередко высказывается о новостях из мира шоу-бизнеса.

Прилучный устроил для возлюбленной шикарное торжество. Фото: социальные сети Павла Прилучного

- Актер Павел Прилучный женился второй раз на Зепюр Брутян. Посмотрите, какая красивая свадьба, и как светятся счастьем молодые. Многие писали, что их отношения это постановка, а я верю в любовь и желаю ребятам счастья. Надеюсь, и Агата Муцениеце, бывшая жена Прилучного, встретит мужчину, способного подарить ей радость и вечную любовь, - поделилась впечатлениями известная блогер и продюсер.

После бракосочетания Зепюр взяла фамилию супруга. Теперь она Зепюр Прилучная. О серьезности чувств Павла Прилучного также говорит еще и то, что они не только поженились, но и обвенчались в церкви.

*социальная сеть, признанная экстремистской на территории РФ.

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