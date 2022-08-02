Раскрыта вся правда об отношениях Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Прилуйный выкладывает много романтичных фото с возлюбленной. Фото: социальные сети Павла Прилучного

В последние месяцы вокруг известного актера Павла Прилучного и его новой избранницы актрисы Зепюр Брутян ходит много слухов. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке».

Возлюбленные перестали скрывать отношения в мае 2022 года и начали делиться романтичными фото и видео из совместного отпуска в социальных сетях. После этого за парой стали пристально наблюдать, как журналисты, так и поклонники.

В сети даже появилась информация, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян тайно поженились 12 мая, а в telegram-каналах были опубликованы документы, которые возлюбленные якобы заполнили в ЗАГСе.

Однако сами актеры никаких подтверждений этой информации не давали, а совместные фото из путешествия подписывали коротко и неоднозначно.

Актеры уже несколько раз ездили вместе отдыхать. Фото: социальные сети Павла Прилучного

- Если что, мы на связи, но это не точно, - подписал одно из совместных фото на пляже актер.

Позже Прилучный продолжил делиться совместными фото с Зепюр. Недавно влюбленные отправились в новое путешествие в Армению. Но именно эта активность и смутила его поклонников, ведь Павел не раз говорил, что предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Многие до сих пор не верят, что актеры действительно встречаются и считают их роман всего лишь пиаром нового сезона сериала «В клетке».

Актеры познакомились на съемках. Фото: социальные сети Павла Прилучного

Чтобы окончательно развеять все слухи вокруг Прилучного и Брутян, «КП-Екатеринбург» спросила подробности их отношений и друга и коллеги по сериалу «Мажор» Александра Обласова.

- Мы дружим. У них все замечательно. Все есть в instagram*. Паша выкладывает много совместных фото. Он счастлив. Все прекрасно, - коротко ответил актер.

Чуть позже источник, близкий к окружению пары также подтвердил «КП-Екатеринбург», что возлюбленные все же вместе, однако они еще не женаты.

- Она пока ему не жена, - сообщил источник.

Напоминаем, слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились, как только Павел Прилучный и Агата Муцениеце после девяти лет брака со скандалом развелись в 2020 году. По словам знакомых Прилучного, он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович, с которой встречался после развода.

Павел прилучный и Агата Муцениеце развелись после девяти лет, прожитых вместе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

*социальная сеть, признанная экстремистской на территории РФ.

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