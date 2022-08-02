Актер рассказал о закулисье известного сериала. Фото: Продюсерская компания «Среда»

Александр Обласов полюбился зрителю благодаря роли полицейского Жеки в сериале «Мажор», созданном Продюсерской компанией Александра Цекало «Среда». После этого актера заметили и стали приглашать в другие крупные проекты на главные роли. А начинал свой путь Александ с учебы в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ).

В июле на экраны вышел 4 сезон «Мажора». В преддверии заключительных серий, которые зритель сможет увидеть уже в августе, Александр Обласов дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург». Актер рассказал о дружбе с Павлом Прилучным, критике от Александра Цекало, опасных ситуациях на съемках «Мажора», а также легко ли ему дался развод, и как сложилась его жизнь с новой супругой.

Проекту «Мажор» уже 10 лет. Фото: Продюсерская компания «Среда»

«НЕ БУДЕШЬ УЧИТЬ ТЕКСТ, МЫ ТЕБЯ УБЬЕМ»

- Александр, расскажите, чем четвертый сезон «Мажора» отличается от предыдущих?

- Есть большая разница. Этот сезон получился более зрелый. Мы вместе уже 10 лет. У наших героев, как и у многих актеров в жизни, появились дети, семьи, а, следовательно, больше ответственности. В сезоне раскрываются вопросы и темы, связанные с этим. Но, конечно, наши герои все также попадают в приключения, порой, очень непростые и жесткие.

- В какой момент сниматься интереснее, когда только приходишь в какой-то проект или когда уже все успели сродниться?

- Мы как-то еще в первом сезоне сроднились. У нас произошла та самая химия между актерами, которую всегда чувствует зритель. И, если бы этого не было, сериал бы не получился таким успешным. Поэтому к ребятам я отношусь как к семье. Мы снимаемся полгода, а потом разлетаемся по разным городам. Конечно, скучаем друг без друга. Хорошо хоть, что мы с Пашей вместе играм в спектакле «Косметика врага» и видимся каждый месяц.

Актер прославился благодаря роли полицейского Жеки. Фото: Продюсерская компания «Среда»

- А роль полицейского Жеки вы считаете какой-то ключевой в вашей жизни?

- Несомненно. Потому что после нее меня стали узнавать и приглашать в какие-то другие проекты. В эту роль я вложил все свои актерские способности. Для меня это был шанс, которым обязательно нужно было воспользоваться.

- Вы рассказывали, что Александр Цекало постоянно следил за съемками первого сезона. А сейчас он также часто приезжает на площадку?

- Сейчас он занят большим количеством проектов. Его компания разрослась. «Мажор» был его вторым сериалом. И, наверное, он относился к нему, как к своему ребенку. А сейчас у него много детей.

«Мажор» стал вторым проектом для Александра Цекало. Фото: Продюсерская компания «Среда»

- Какой совет или комментарий от Александра по поводу вашей игры вам запомнился больше всего?

- У меня была одна проблема. «Мажор» для меня был первым большим проектом. И сначала я не понимал, что в кино в отличие от театра не принято заучивать текст. То есть он учится прямо на площадке. Актеры могут вечером прочитать текст, а утром прийти на съемки, увидеть глаза друг друга, что-то изменить, что-то добавить. А я заучивал текст полностью, но когда приходил на площадку, вообще ничего не мог сказать. Саша Цекало думал, что я вообще не готовился и один раз сказал: «Не будешь учить текст, мы тебя убьем». А я оказался еще и самым живучим. (Смеется). Точнее мой герой.

- Ваш и герой Паши Прилучного.

- Ну да. Но Пашу хотя бы подстрелили, а меня один раз руку ранили, и все.

Павел Прилучный постоянно шутит на съемках и заряжает других своим позитивом. Фото: Продюсерская компания «Среда»

«С ПАШЕЙ МЫ ЗНАЕМ ДРУГ О ДРУГЕ МНОГОЕ»

- Во время съемок тяжелых сцен вы разряжали обстановку шутками или наоборот концентрировались на нужных эмоциях?

- Съемки с Пашей – это постоянные шуточки. Чем серьезнее сцена, тем веселее на площадке. Паша без позитива не может и всех остальных им заражает. Были, конечно, сцены, когда нам самим было грустно. Например, когда расстреливали Даню – героя Дениса Шведова, мы все переживали по-своему. Наше прощание, можно сказать, было настоящим, потому что мы понимали, что Денис больше не будет с нами сниматься.

- А какие-то опасные случаи на площадке были?

- Один раз мы с Пашей Прилучным чуть не сгорели. Нам нужно было вбежать в дом, где был пожар. Нам каскадеры предложили обмазаться специальной липкой мазью. А она такая жидкая была, на сопельки похожа. Мы посмотрели, подумали «Фу-у», и забежали в дом без нее. В итоге сильно обожгли уши. Да и лицо горело, будто мы попали в микроволновку. Поэтому побежали к каскадерам и говорим: «Мазь ваша где?». Но было весело.

Александр Обласов со второй женой Еленой Грук-Черновой и Павлом Прилучным. Фото: из архива Александра Обласова

- Как думаете, успех «Мажора» все-таки заключается в участии Павла Прилучного?

- Конечно, акцент, в первую очередь, был на то, чтобы сделать из нас команду. А не так, что просто взяли Пашу и поставили людей вокруг него. Александр Цекало, авторы сценария и режиссеры очень долго подбирали актеров, чтобы мы все подходили друг к другу. Паша Прилучный тогда был популярен среди молодых девчонок. А после «Мажора» его еще и бабушки полюбили. (Смеется). Но, безусловно, Паша – это ключевая часть сериала. И если его убрать, мне кажется, сериал бы просто перестал существовать.

- А с Пашей вы, я так понимаю, можете назвать друг друга хорошими друзьями?

- Я бы не сказал, что мы прямо друзья-братья, но очень хорошие товарищи. Что мы вместе Новый год отмечаем, такого нет. Но многое друг о друге знаем и можем разделить друг с другом какие-то переживания.

- С возлюбленной Павла Зепюр Брутян вы общаетесь? Судя по социальным сетям, он наконец-то счастлив?

- Мы дружим. У них все замечательно. Все есть в instagram*. Паша выкладывает много совместных фото. Он счастлив. Все прекрасно.

Фото: Продюсерская компания «Среда»

«ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК УСПЕХА – УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ»

- Вы окончили ЕГТИ в 2000-м году. Расскажите, каким вы были студентом. Прогуливали пары или, наоборот, любили учиться?

- Было по-разному. Институт точно научил меня самостоятельности, умению брать на себя ответственность, потому что я жил один в общежитии. Но я не могу сказать, что был очень ответственным учеником. Меня отчислили после второго курса. Мой мастер Азалия Блинова думала, что я мало стараюсь, мало работаю (Смеется). Но меня на свой курс взяли Владимир Марченко и Ольга Крыжановская, и я все-таки доучился. А староста нашего курса как-то моей первой супруге Ольге жаловался: «Ну как так, я трудился четыре года, а этот разгильдяй сейчас в Москве в кино снимается». Но так получается, что те, кто по юности были «разгильдосами», потом становятся ответственными профессионалами.

- А от чего зависит, что «троечники» в учебе добиваются высот в карьере? Это воля случая или особенное рвение?

- Случай, конечно, играет большую роль, но без целеустремленности и желания ничего не получится. Я всегда всем желаю реализаций и побед. И, в первую очередь, нужно побеждать себя. У нас часто идет внутренняя борьба, когда мы не верим, что что-то получится, что мы достойны большего. Когда я переехал в Москву, у меня вообще не было денег. Но если ты чего-то искренне хочешь, тебя ничто не остановит. Но главный признак успеха – это уважение к другим. Важно быть благодарными тем людям, которые тебя окружают и помогают подняться.

Когда актер перебрался в Москву, у него практически не было денег. Фото: из архива Александра Обласова

- Кто из актеров для вас служит примером?

- Безмерно уважаю и обожаю Владимира Ильина. Он, кстати, выпускник Свердловского училища. И вообще очень люблю встречаться на съемках с опытными актерами. Так, пересекались с Татьяной Васильевой, Александром Панкратовым-Черным. Они безумно интересные рассказчики. Если бы, когда я был еще студентом, мне кто-то сказал, что мы будем общаться как коллеги, делиться историями, я бы в жизни не поверил. Это фантастика какая-то.

- Студенческие годы – всегда период романтики. Была ли у вас студенческая любовь?

- Я об этом не буду подробно рассказывать, но я действительно в 18 лет очень сильно влюбился в свою однокурсницу. Она сейчас известная актриса. Это была моя первая любовь, очень нежная и чувственная.

Со второй женой Еленой Грук-Черновой Александр познакомился на съемках сериала «В клетке». Фото: из архива Александра Обласова

«УХОДИТЬ ОТ ЖЕНЫ БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО»

- В следующем году вам исполнится 45 лет. Как вы оцениваете пройденный период жизни?

- Я счастлив. Несколько раз я хотел уйти из профессии, но все еще горячо люблю ее. Она приносит мне доход, дарит знакомства с прекрасными людьми. Благодаря моей работе я понимаю, что могу дать людям добро.

- Как людям оставаться такими же позитивными, как вы?

- Самое главное – помнить, что даже если сейчас что-то не получается, это всего лишь период, который точно пройдет. Одна из любимых фраз: «Белая полоса – нос не поднимай. Черная полоса – нос не опускай». Кому-то сейчас еще хуже. Кто-то умирает, теряет дома. Нужно быть благодарными каждому дню за то, что мы проснулись, за то, что мы живы. А все остальное в наших руках. А с благодарностью жизни и этому дню все вообще по-другому воспринимается.

Актер старается выделить время, чтобы побыть наедине с собой. Фото: из архива Александра Обласова

- У вас, насколько я знаю, очень плотный рабочий график. Как проводите свободное время?

- Семья и одиночество. Иногда очень хочется забрать родных и уехать куда-нибудь на остров или даже в лес на полянку, чтобы отдохнуть от всего. А в одиночестве можно побыть перед съемками. Например, 12 часов – съемочный день. Утречком можно встать пораньше, пойти прогуляться, кофе попить, пока все спят.

- Хватает сил на это?

- Хватает-хватает. Нам грех жаловаться. Мы шли к этой профессии, к популярности.

Первая супруга Александра актриса Ольга Озоллапиня подарила ему любимого сына Игоря. Фото: Продюсерская компания «Среда»

- Бывшую жену Ольгу вы называли своим идеалом. Но потом влюбились в актрису Елену Грук-Чернову. Тяжело было уходить из семьи?

- Я действительно очень любил Ольгу. Я безумно благодарен ей за все. Она замечательная, талантливая женщина. Она – мать моего ребенка. Но я встретил Лену и безумно влюбился. Уходить было очень тяжело. Но не смог скрывать, поэтому честно сказал Ольге, что полюбил другую. Сейчас у Ольги есть мужчина. Мы с ней остались в замечательных отношениях. Она знает, что всегда может обратиться ко мне за помощью. А то, что мы так грамотно смогли выстроить отношения после развода, это полностью ее заслуга. Она очень мудрая женщина.

Александр признается, что безумно влюблен в Елену. Фото: из архива Александра Обласова

- А с Еленой вы бы еще хотели детей?

- Мы думаем над этим. У Елены есть ребенок, и у меня тоже. А дальше как Бог даст.

- Как складывается сейчас ваша с Еленой семейная жизнь?

- У нас все прекрасно. Мы любим путешествовать. Главное, что мы молоды в душе и активны по жизни. Сейчас еще возраст такой золотой, когда у тебя уже есть опыт, но еще так много планов и желаний.

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