«Чтобы думали о будущем»: В Екатеринбурге установили гигантскую голову младенца

Художники предлагают поразмыслить о будущем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычный арт-объект установили на набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. 13 апреля прямо на пирсе водрузили огромную металлическую голову младенца. Скульптуру так и назвали «Индустриальный младенец». А создали ее две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Голова стала завершающей инсталляцией фестиваля паблик-арта «ЧО» в этом сезоне.

- Объект не похож на привычные нам городские скульптуры. Мы видим человека в самом начале его пути, который только-только появился на свет, и кем он станет, мы не знаем. Это символ будущего, которое он сам может построить, - размышляет куратор паблик-арта «ЧО» Илья Шипиловских.

Большая голова появилась на пирсе старого пляжа на ВИЗе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам авторов, работа отсылает к теме индустриального Урала. Верх-Исетский завод был одним из первых крупных предприятий, который построили у воды. Именно поэтому площадкой организаторы выбрали акваторию пруда.

Закрытые глаза младенца и спокойное выражение лица также отсылают к надежде на счастливое будущее. Как говорят авторы, здесь зашифрован исторический контекст.

Объект в этом месте смотрится очень необычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Малыш из металла – это наше отражение: суровый, стойкий, но в то же время искренний, отзывчивый, справедливый. Малыш вышел из воды, которая появилась благодаря строительству заводской плотины. Это отражение истории: он родился на уральском заводе, при участии художников, литейщиков, сварщиков, монтажников, рабочих, организаторов фестиваля. Он стал коллективным – нашим, – рассказывает художница Людмила Калиниченко.

Высота объекта - почти три метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высота головы - почти три метра, а вес - тонна. Изначально его собирались спустить в Исеть, однако решили остановиться на пирсе Верх-Исетского пруда. Скульптура сделана из переплавленных запчастей и алюминиевого лома, отсюда и название «Индустриальный младенец». На подготовку и создание работы ушло около девяти месяцев. Авторы вместе с паблик-артом рассмотрят его дальнейшую судьбу: останется он на берегу пруда или уедет на воду в Сысерти, решат сами местные жители.