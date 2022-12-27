Женщине грозит огромный тюремный срок. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

26 декабря в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия – 37-летняя Анастасия Петрова, проживавшая с ними и мужем в ЖК «Бажовский» по адресу улица Бажова, 68, убила троих своих детей. В тот же день многодетную мать задержали, 28 декабря ей выберут меру пресечения. В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились фотографии женщины.

Следствие полагает, что женщина задушила сыновей 15 и 10 лет, а также дочку, которой было всего полгода.

По сведениям «КП-Екатеринбург», в середине декабря глава семейства Вячеслав стал жаловаться на то, что ему видятся бесы. Он просил жену бить его, чтобы прогнать нечисть, но она вместо этого убила их совместных детей.

Трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

За день до трагедии, 25 декабря, женщина попросила супруга на время уехать из квартиры к родственникам в город Верхний Уфалей Челябинской области. Вечером многодетная мать вышла на прогулку, у нее появилось ощущение приближающейся смерти, после чего она приняла решение убить своих детей, чтобы спасти их отца от нечисти.

Самой страшной оказалось смерть старшего сына – мать подошла к нему и предложила на выбор два варианта: либо остаться с отцом и бесами, либо отправиться в рай с ней. Мальчик выбрал второй вариант и не сопротивлялся, когда Анастасия душила его поясом.

После тройного убийства Анастасия написала сообщение матери и племяннице, где призналась в совершении преступления, аргументировав поступок тем, что в ее детей вселились бесы. После этого племянница позвонила в полицию, на место выехал участковый уполномоченный, но не смог попасть в квартиру.

На месте тройного убийства несколько часов работали силовики. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

После проверки специалисты обнаружили в анализах многодетной матери следы наркотика. Если Анастасию Петрову признают вменяемой, ей грозит срок до 20 лет лишения свободы. Еще один интересный факт – многодетная мать оказалась дочерью настоятельницы монастыря.

Вечером глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению передать в Москву всю информацию о ходе расследования трагедии.

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