Жуткая трагедия развернулась в доме на улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В анализах 37-летней Анастасии Петровой, которую подозревают в убийстве троих детей, нашли следы наркотического вещества. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с деталями расследования. После задержания в квартире на улице Бажова женщину в невменяемом состоянии доставили в наркологический диспансер.

- Следы наркотика были выявлены в ходе анализов мочи. Это дешевый наркотик, один из распространенных, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

По предварительным данным, Анастасия задушила троих детей: 10 и 15-летних сыновей и 6-месячную дочку в ночь на 26 декабря. Также на теле одного из детей были онаружены ножевые ранения. Ранним утром многодетная мать отправила СМС своей племяннице из Сызрани. Утром женщина сообщила в полицию Екатеринбурга о тревожном сообщении.

Женщина связалась с мужем Анастасии, который в тот момент находился в гостях у родственников в Верхнем Уфалее. После этого Анастасию Петрова и тела троих ее детей были обнаружены в квартире на 15 этаже в доме на Бажова.

Ожидается, что в ближайшие сутки Анастасии будет предъявлено обвинение. Скорее всего, следствие будет ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство двух и более малолетних».

Снимки из съемной квартиры семьи. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В ходе осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершённого преступления и назначения по ним экспертиз, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что свой = поступок Анастасия объяснила «влиянием бесов», которые «вселились» в ее детей.

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