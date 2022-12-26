Рассказываем, что известно об Анастасии и ее муже. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В понедельник, 26 декабря, к высотке на улице Бажова в Екатеринбурге съехались машины полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Силовики поднялись на 15 этаж. Причиной всему было убийство трех детей - 6-месячной девочки и двух ее братьев 10 и 15 лет. Страшнее всего то, что подозревается в этом… их родная мать. Первое сообщение от племянницы женщины поступило в полицию Екатеринбурга в 11:05. К квартире выехал участковый, но двери никто не открыл. Когда же силовики попадут в квартиру, перед ними откроется страшная картина.

- Женщина убила детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что она мертва. Она о случившемся сама написала родным. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

ИЗ КВАРТИРЫ ДОНОСИЛИСЬ МОЛИТВЫ

О том, что в квартире происходит что-то нехорошее, соседи начали подозревать еще в выходные. В субботу там играла громко музыка, и кто-то будто пел под караоке. Одна из соседок даже стучала в дверь, чтобы сделали тише. Другие жители дома уверяют, что громкой была не музыка, а молитвы.

- Меня это удивило, - рассказывает один из соседей, попросивший не указывать его имя. - Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно.

А спустя некоторое время из квартиры будто донесся испуганный голос одного из мальчиков: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!»

О семье, что жила в квартире, все отзываются положительно. Всегда здороваются, улыбаются. Жалоб особых на них ни у кого нет. Глава семейства Вячеслав Петров - бывший силовик, работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года как вышел на пенсию. Мать детей Анастасия Петрова работает в МУГИСО Свердловской области. Однако последние месяцы была в декрете. Семья переехала в Екатеринбург еще в 2018 году из Верхнего Уфалея.

Старшие сыновья женщины – школьники. Пятнадцатилетний мальчик очень интересовался компьютерами.

- У него был старый ноутбук. Он копил на новый компьютер, - говорит друг погибшего 15-летнего подростка, который стал одной из жертв собственной матери. - У него может уже тысяч сто накопилось. Может он успел купить его. Мы разговаривали с ними только об играх и машинах.

НАЗЫВАЛА КАРТИРУ ПОРТАЛОМ В АД

По предварительной информации «КП-Екатеринбург», мать задушила детей проводом. Также на теле одного ребенка были ножевые ранения. После расправы Анастасия написала СМС своей племяннице Наталье. Сообщение было доставлено около 4:00 утра. Первый звонок в полицию от Натальи поступил в 11:05.

- Полиция вычислила хозяйку квартиры, через которую смогли найти главу семьи Вячеслава. Мужчина находился в гостях у родственников в Верхнем Уфалее. По прибытии в Екатеринбург он в присутствии полиции открыл квартиру и обнаружил тела сыновей и дочки. Анастасия лежала на телах детей. Сначала даже показалось, что женщина также не подает признаков жизни. Но потом Анастасия внезапно поднялась, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В понедельник днем Интернет облетели фотографии письма, написанного ею. В нем она пытается объяснить мужу свой поступок. Квартиру она называет «порталом в ад», говорит о наступлении Апокалипсиса и просит близких не отмывать ее, так как она уже помылась, и не звать на ее похороны друзей.

«Когда ты молился тогда ночью, в тебя водворился Сатана упавший с небес, - обращается женщина к супругу. - Ты сатана во плоти. Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и (имя старшего сына)»

Также в письме женщина указывает, что ее младший сын поражен гордыней, а ее дочь «укусил змей искуситель Евы»: «Я это сама видела, я тебе еще тогда сказала, что подумала, что она умерла, - пишет подозреваемая в убийстве. - Если они остались бы с тобой сатаной во плоти, судьба у них была бы страшна. Я сделала это ради спасения наших детей», - приводит текст записки telegram-канал SHOT.

В записке подозреваемая рассказывает, что старший сын ушел добровольно, так как «Он хочет в рай, а не в ад». Младшие же дети якобы погибли во сне.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После случившегося мать погибших детей увезли в наркодиспансер, чтобы проверить, не употребляла ли она запрещенные вещества. По данным «КП-Екатеринбург» предварительные результаты экспертизы показали, что в моче женщины было найдено синтетическое вещество.

Трагедия потрясла Екатеринбург

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

- Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

- Кроме того, выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На контроль ход расследования взяла и областная прокуратура.

СКАЗАНО

Игорь МОРОКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

- Трагедия очень серьезная, в первую очередь это преступление. Пока идут следственные действия, мы не заходим. Необходимо, чтобы специалисты обработали всю полученную информацию, чтобы получить максимум сведений о произошедшем. Предварительно, семья не состояла на учете. В Екатеринбурге они живут недавно. Аппарат уполномоченного по правам ребенка также будет уточнять, какие характеристики были у детей в школе. Кроме того, эксперты выяснят, приходилось ли сотрудникам ПДН и другим органам каким-то образом реагировать на семью.

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