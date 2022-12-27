Семья жила в съемной квартире в Кировском районе Фото: Олег ГАЛИМОВ

37-летняя Анастасия Петрова дала признательные показания по факту убийства троих детей. В ночь на 26 декабря уроженка Сызрани отправила своей племяннице СМС, в котором сообщила о страшном преступлении. Днем в квартире были обнаружены тела 6-месячной девочки, 10-летнего мальчика и его 15-летнего брата. По данным «КП-Екатеринбург», анализы Анастасии дали положительный результат на наркотики.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Старшему сыну Анастасии и Вячеслава было 15 лет. Фото: читатель «КП»

В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы ходатайствовать об аресте Анастасии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух и более малолетних».

- Вероятнее всего дело будет расследовать отдел по особо важным делам регионального СУ СКР, - добавил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

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