В Екатеринбурге мать убила троих детей в доме на Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК потребовал доклад после убийства матерью троих детей в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин поручил региональному управлению передать информацию о ходе расследования происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников отдела криминалистики СУ и отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России.

- В настоящее время назначаются экспертизы. Причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, будут установлены в ходе следствия, - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге мать убила троих детей, обосновав это тем, что в них вселились бесы. Это произошло в доме на улице Бажова. Также было опубликовано письмо, в котором женщина обращается к своему мужу и объясняет, зачем задушила своих детей. По словам матери, ее дети отправились в рай.

Силовики официально прокомментировали инцидент: следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

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