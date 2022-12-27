Женщина задушила детей и сообщила обо всем родственникам. Фото: СУ СКР по Свердловской области

37-летняя Анастасия Петрова, подозреваемая в убийстве троих детей в Екатеринбурге, является дочерью настоятельницы монастыря.

- Сразу после убийства Анастасия написала сообщение матери и племяннице. В нем она объяснила, что задушила детей, так как в них «вселились бесы». Утром племянница дозвонилась до полиции в Екатеринбурге. После этого к квартире семьи отправили участкового. Он попросил хозяйку съемного жилья связаться с главой семьи, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Анастасия родилась в Калужской области, а Вячеслав родом из Челябинской области. В 2019 году Петров вышел на пенсию после 20 лет службы в МВД. Последней его должностью был пост замначальника городского управления ФСКН.

В момент убийства главы семьи не было дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине декабря мужчина сообщил жене, что «видит бесов». И даже просил бить себя, чтобы «избавляться» от невидимых существ. После этого в существование «бесов» поверила и Анастасия. В ночь на 26 декабря она решила убить полугодовалую дочку и сыновей. Ее мотивом было «избавление от страданий».

- Девочка и младший сын были задушены во сне, - добавил инсайдер. - Старшего она разбудила. Поговорила с ним. Объяснила, что «другого выхода у них нет». Что только так она сможет изгнать бесов. И что семье «пора в рай». Также мальчику предлагался выбор остаться в живых и жить «вместе с отцом и его бесами».

В ближайшее время Анастасии изберут меру пресечения.

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