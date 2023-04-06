Что картина Рафаэля за миллионы долларов делала на чердаке дома в Нижнем Тагиле

Одну из самых знаменитых работ Рафаэля Санти сейчас можно увидеть в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что общего у Нижнего Тагила и великого художника эпохи Возрождения Рафаэля? Ответ: одна из его картин долго собирала копоть на чердаке дома в заводском уральском городе. История о том, как она туда попала, - словно настоящий детектив.

БЫЛА РАЗЛОМЛЕНА ПОПОЛАМ

Необычную черную дощечку нашли среди мусора и паутины еще 1924-м, когда решили навести на чердаке порядок. Стерли с нее пыль рукой и ахнули от изумления - роспись самого Рафаэля Санти! На картине младенец Иисус и Мадонна и подпись золотыми буквами: «Рафаэль Урбинский. Написано в 1509 году».

В 1924 году на чердаке именно этого дома была найдена картина Рафаэля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слухи о невероятной уральской находке мигом долетели до Москвы, и вскоре ее забрали реставраторы из Главнауки. К восстановлению картины «Святое семейство» (В Нижнем Тагиле ее называют «Тагильская Мадонна». - Прим. ред.) реставраторы подошли, как к сложной хирургической операции.

- Картина была разломлена и со следами от жучка-шашеля, который поселился в доске. Были и утраты красочного слоя, - говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

ПОХИТИЛИ ИЗ ЦЕРКВИ

Когда картина «ожила», искусствоведы по крупицам стали восстанавливать ее историю. Оказалось, что написал ее Рафаэль еще в 1509 году в Риме. Он в тот момент как раз расписывал стены во дворце Ватикана. Заодно написал на заказ и эту картину для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Там ее показывали горожанам по праздникам. Спустя 30 лет, когда Рафаэль уже умер, кто-то картину стащил – накинул сверху плащ и вынес.

- Это была святыня. Римляне любили и эту церковь, и эту картину, все стали ее искать, - объясняет Марина Агеева. - В итоге похитители ее просто подкинули в людное место.

Картину вновь умыкнули уже в конце XVI века. Племянник Папы Римского, которого звали Сфондато, однажды зашел в церковь Санта-Мария-дель-Пополо и положил глаз на работу Рафаэля.

- Сфондато насильно присвоил себе картину Мадонны, - продолжает Марина Агеева. – А когда Сфондато умер, то в его коллекции картины не обнаружилось.

Дальше уже легенды. Якобы на самом деле у Сфондато картину выкрали некие монахи, а через 200 лет после этого Наполеон Бонапарт наткнулся на нее в итальянском городе Лорето. Он потребовал ее себе в качестве контрибуции.

Но как тогда потом она оказалась в далекой России? Ответ – через род промышленников Демидовых. Денег у них в XIX веке было много, а у Бонапартов их к тому моменту было уже мало. В общем, в 1840 году Анатолий Демидов женился на племяннице Наполеона. Но семейная жизнь не заладилась, и при разделе совместно нажитого имущества Демидову досталась картина Рафаэля.

Если присмотреться к вороту платья, можно увидеть золотую роспись автора «Рафаэль Урбинский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОКИДАЛА ЕВРОПУ НА КОРАБЛЕ

По другой версии, еще Николай Демидов (отец Анатолия. - Прим. ред.), который был посланником во Флоренции, выкупил картину Рафаэля у коллекционера из Лондона за 6000 золотых монет. Перед смертью он попросил похоронить себя в Нижнем Тагиле, а его дети решили украсить усыпальницу картинами из коллекции отца.

- Дети Николая Демидова перевезли его коллекцию картин из Флоренции, из Рима в Санкт-Петербург на трех пароходах, - добавляет Марина Агеева. – На борту, например, была и картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», которая была нарисована на деньги Демидовых и принадлежала им.

Была на одном из кораблей и наша Мадонна. После революции новые власти собрали все произведения искусства в городе и положили их на хранение в деревянном двухэтажном домике. А когда в Нижнем Тагиле открылся музей, все шедевры перенесли туда, но Рафаэля почему-то забыли на чердаке.

В первый раз, когда картину похитили в XVI веке, жители Рима были возмущены настолько, что похититель вскоре вернул работу Рафаэля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Простите, а вы точно Рафаэль?

Путаницу вносит и тот факт, что «Мадонну» до ее исчезновения в XVI веке несколько раз копировали. По миру ходит около 40 похожих работ, поди пойми, какая из них подлинник.

Например, в Музее Конде в Шантильи – это неподалеку от Парижа - висит похожая картина. И французы уверены, что у них подлинник, а в Нижнем Тагиле – копия. Но нашу картину еще в 2020-м проверили рентгеном в Государственном Эрмитаже.

- Под рентгеном видно, что надпись с именем Рафаэля впаяна в основную краску XVI века, а не написана поверх нее. То есть подпись «Рафаэль Урбинский» была сделана в начале XVI века, - говорит Марина Агеева. - Да и старец Иосиф появляется на самом раннем слое, как и описывали современники, жившие в одно время с Рафаэлем.

А вот картину во Франции, похоже, нарисовал кто-то другой. Ее рентген показал, что старца позади Мадонны изначально не было! Его уже дорисовали позднее.

А сколько стоит картина?

Картины, что в государственных музеях, цены не имеют, потому что никто и никогда не будет их продавать.

- Цена может появиться, только когда картина будет выставлена на аукционе, - объяснила ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Бродская. – А вы знаете, что такое аукцион? Там могут быть цены совершенно случайные.

Но и Рафаэль на аукционах бывал. В 2012-м в Лондоне на аукционе Sotheby’s рисунок «Голова молодого Апостола», сделанный Рафаэлем, был продан за рекордные 47,8 миллиона долларов! И это просто набросок черным мелом на листе бумаги. Легко можно предположить, что картина из Нижнего Тагила, да еще с такой историей, будет стоить не меньше.

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