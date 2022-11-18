Охранника, пририсовавшего глаза картине за 75 миллионов, оправдали

Александр Васильев попытался обжаловать приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе Екатеринбург неожиданно вернулся к истории охранника Александра Васильева, пририсовавшего глаза на картину, застрахованную на 75 миллионов. В декабре прошлого года 63-летний ветеран Александр Васильев согласился выйти на один день поработать охранником в галерее Ельцин Центра. Сотрудник службы безопасности заболел, и знакомые попросили Васильева подменить его. В те дни там работала выставка с работами Анны Лепорской – ученицы Каземира Малевича. По какой-то причине, Васильев взял ручку и пририсовал маленькие глазки на картину «Три фигуры».

- Обстановка меня угнетала было шумно многолюдно, - рассказывал в суде Васильев. - Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошел к ней взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой.

Васильев также неоднократно уверял, что его запутали какие-то дети, которые на выставке сказали, будто бы это их рисунки и на них можно рисовать. На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной в зале суда потом, охранник был один.

В итоге в конце августа его приговорили к 180 часам обязательных работ. Также ему назначили принудительное наблюдение у психиатра. Васильев и его адвокат Алексей Бушмаков решили обжаловать это решение.

- Меня никуда на работу не берут, говорят, что я судимый. Хочу, чтобы сняли с меня все, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Васильев.

Сегодня, 18 ноября, в Верх-Исетском районном суде озвучили решение. На оглашение ни сам Васильев, ни его адвокат не пришли. В итоге оно было зачитано в присутствии одних лишь журналистов.

- Отменить приговор от 29 августа 2022 года в отношении Васильева Александра Петровича. Оправдать Васильева Александра Петровича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм») в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, - передают слова судьи корреспондент «КП-Екатеринбург». - Отменить принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения, принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра в амбулаторных условиях. Отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Признать за Александром Васильевым право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Реставраторы уже убрали глазки с картины Анны Лепорской, пририсованные Александров Васильевым Фото: The Art Newspaper Russia

Как отметил адвокат Александра Васильева, право на реабилитацию подразумеваем восстановление человека во всех социальных и трудовых правах, которые были нарушены из-за обвинения. Также это возмещение средств, которые были потрачены на свою защиту.

- Мы очень рады оправдательному приговору. Это прекрасная новость. Васильев очень рад. Жена его очень рада, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Бушмаков. - Суду нужно сказать спасибо в связи с тем, что он не стал формально подходить к этому делу, а действительно вник в суть. По инициативе суда был вызван специалист в судебное заседание – специалист, искусствовед, член союза художников. Она дала заключение о том, что обезображивание и порча картине не причинены действиями Васильева. А это обязательные признаки состава преступления по части 1 статьи 214 «Вандализм».

Адвокат Васильева также добавил, что говорить о том, что в этой истории поставлена точка, пока рано, ведь прокуратура еще может подать кассационную жалобу.

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