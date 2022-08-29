Ранее суд отказался прекращать уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор 63-летнему Александру Васильеву. Бывший охранник Ельцин Центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Вандализм» после того, как испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры». Все случилось в декабре прошлого года, когда произведение Третьяковской галереи привезли на выставку в столицу Урала.

Васильев испортил картиру ученицы Малевича, нарисованную в 1934 году, и подрисовал двум фигурам глаза. Для этого ветеран чеченской войны использовал гелевую ручку. Сам он утверждает, что его подговорили двое подростков. Вот только на записи с камеры видеонаблюдения никого кроме охранника нет.

- В декабре меня попросили выти на смену, куда не помню. На объекте были картины. Ходил, смотрел, следил за порядком с 8 до 21. Инструктаж не проводился. Обстановка меня угнетала было шумно многолюдно. Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошел к ней, взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой, - рассказывал в суде Васильев.

Пенсионер раскаялся и признал вину, но суд отказался прекращать уголовное дело. Против выступила и прокуратура, а также руководство Третьяковской галереи. Государственный обвинитель попросил назначить Александру Васильеву наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Суд признал Александра Васильева виновным и назначил ему 180 часов обязательных работ. А также принудительное наблюдение у психиатра.

В приговоре отметили, что Васильев пришел в Ельцин Центр 7 декабря, чтобы заменить заболевшего охранника. На тот момент пенсионер страдал заболеванием, но это не отменяло его вменяемости.

Реставрация картины обошлась в 250 тысяч рублей. Примечательно, что бывший охранник и его адвокат Алексей Бушмаков на оглашение приговора не пришли.

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