Александру Васильеву 63 года. Он уверял, что нарисовать глазки его подговорили дети, уверявшие, что на выставке представлена их картина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 августа началось первое судебное заседание по делу Александра Васильева, 63-летнего охранника, нарисовавшего глаза на картине, застрахованной на 75 миллионов рублей. Оно началось в 11.00 на 2 участке мирового судьи Верх-Исетского района.

Александр Васильев обвиняется в том, что в декабре, работая в галерее Ельцин Центра, он ручкой пририсовал глаза на картину «Три фигуры» Анны Лепорской, написанную в 1934 году. Сам охранник уверял, что он подумал, будто находится на выставке детских рисунков и что добавить глазки на полотно его уговорили некие дети, заявившие, что это их картинка. Александр Васильев – ветеран боевых действий в Чечне. На службе он получил серьезное ранение головы. Необычный поступок его супруга связала именно с последствиями от ранения.

Глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов, появились в декабре 2021 года. Фото: The Art Newspaper Russia

За Александра Васильева заступались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений. Но руководство Третьяковской галереи, в фондах которой вне выставок и хранится картина, отказалось примиряться с Васильевым.

Сам охранник уверял, что он подумал, будто находится на выставке детских рисунков и что добавить глазки на полотно его уговорили некие дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката обвиняемого, эксперты оценили ущерб картине в сумму порядка 250 тысяч рублей. Реставраторы уже восстановили ее, а страховая компания возместила Третьяковской галерее ущерб. За «вандализм в общественном месте» Александру Васильеву грозит штраф, исправительные работы, либо до трех месяцев ареста.

Эксперты оценили ущерб картине в сумму порядка 250 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседание Васильев пришел вместе с женой. У него был усталый вид. И он часто держался за голову. Внимания журналистов мужчина старался избегать и жаловался на плохое самочувствие.

Отвечая на вопросы судьи, он отметил, что с тех пор, как случилась история с глазами на картине, он не может никуда устроиться на работу – не берут. Живет только на небольшую пенсию в 11 тысяч рублей. Также он пожаловался на плохое самочувствие.

- У меня осколок в голове. С головой очень плохо, - сказал Васильев.

Гособвинитель попросил не прекращать уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его адвокат Алексей Бушмаков ходатайствовал о том, чтобы судья разрешила Васильеву отвечать на вопросы сидя. Также сторона защиты обратилась к суду с ходатайством о прекращении процесса по уголовному делу.

- Просим прекратить уголовное дело в связи с назначением судебного штрафа, - сказал адвокат Алексей Бушмаков. - Ущерб Третьяковской галерее был возмещен страховой компанией. Вредных последствий не имеется.

После этого представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Согласно ему, глаза на картине появились 7 декабря 2021 года в 16.30. В нем также отмечается, что «у Васильева внезапно возник преступный умысел на порчу имущества в общественном месте».

Подсудимый заявил, что в случае назначения штрафа он его выплатит Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Васильев, игнорируя принятые в обществе правила поведения, мораль и нравственность, противопоставляя себя и демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим и общественным интересам, имеющейся при нем гелевой ручкой нанес на лица фигур (на картине) посторонние изображения, повторяющие друг друга по форме с незначительными изменениями в несколько круговых движений. Всего четыре рисунка – схематичное изображение глаз, - зачитал Егор Пантелеев, помощник прокурора Верх-Исетского района.

Своей вины Александр Васильев отрицать не стал. Лишь еще раз сказал, что нарисовал он глаза потому, что его запутали некие дети.

- То, что я глаза сделал, я виноват. Сожалею, - сказал Васильев. - Лучше бы не трогал. Как оно есть, так пусть и нарисовано. Если бы мне сказали, что это московские картины, я бы даже не подошел к ним. А дети подбежали, говорят: «Чего нет глаз? Давай дорисуй». А так я бы не подошел бы, если бы я знал. Зачем это нужно?

Супруга Васильева, также пришедшая на заседание, в перерыве рассказала журналистам «КП-Екатеринбург», что в тот день в Галерее Ельцин-Центра ее муж работал первый и последний день. Якобы его попросили подменить другого заболевшего охранника, не объяснив, что именно он будет охранять.

Третьяковская галерея не пошла на примирение с охранником из-за того, что преступление приобрело широкий общественный резонанс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель прокуратуры настаивал на том, что прекращать производство по уголовному делу не надо. В итоге судья встал на сторону обвинения, объяснив это тем, что защита не предоставила факт, подтверждающий, что Васильев загладил вред, причиненный им.

- Непонятно, кому подзащитный должен компенсировать вред, - впоследствии отметил адвокат Алексей Бушмаков. - Страховая иск не предъявляет к нему. Третьяковская галерея претензий материальных и моральных не предъявляет. Что он должен был сделать, чтобы компенсировать этот вред?

Тогда адвокат ходатайствовал о том, чтобы дальнейшее рассмотрение дела прошло заочно – без Васильева, так как он плохо себя чувствует. Но суд опять отказал, объяснив это тем, что сторона защиты не предоставила документов, подтверждающих плохое самочувствие обвиняемого.

- Впервые за 10-летнюю практику я получил отказ от удовлетворения ходатайства о заочном рассмотрении дела, - прокомментировал в дальнейшем Алексей Бушмаков. - Видно, что человеку тяжело присутствовать в судебном заседании. Суды на моей практике всегда удовлетворяли это ходатайство. Лишний раз подобное наталкивает меня на мысль о том, что это будет показательный суд с показательной поркой и Александр Васильев должен будет туда являться, страдать и переживать негативные эмоции.

Следующее заседание пройдет 26 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В третьем ходатайстве защита попросила о рассмотрении дела в особом порядке. В этом случае Васильев автоматически был бы признан виновным, но ему не смогли бы назначить наказание больше, чем 2/3 от максимально предусмотренного. Но и тут суд отказал. Теперь дело будут рассматривать в рамках общего судопроизводства. На этом первое заседание завершилось. Следующее пройдет 26 августа.

- Рассмотрение в общем порядке подразумевает вызов всех свидетелей по уголовному делу. Это два сотрудника Ельцин Центра и эксперт Третьяковской галереи, - объяснил Алексей Бушмаков. - Что хочет Третьяковская галерея, непонятно. Видимо хочет какого-то наказания. Но почему не примиряется, не хочет прекращения уголовного дела мне не понятно. Мотивов, объяснений мне и суду не предоставлено. Наказание выберет суд. Это преступление небольшой тяжести. Лишения свободы тут не предусмотрено. Максимальный штраф - 40 тысяч рублей.

По словам адвоката, лишение свободы Александру Васильеву не грозит - только максимальный штраф в 40 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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