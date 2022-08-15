Третьяковская галерея отказалась примириться с охранником, нарисовавшим на ее картине глаза

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Уже на этой неделе в Екатеринбурге начнется суд над охранником Александром Васильевым, который обвиняется в том, что нарисовал глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат мужчины Алексей Бушмаков. Первое судебное заседание состоится 19 августа на 2 участке мирового судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга.

- Генеральный директор Третьяковской Галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова отказалась примириться с подзащитным и прекратить уголовное дело по странным мотивам, учитывая, что ПАО «АльфаСтрахование» погасило причиненный галерее ущерб в виде 250 290 рублей, - сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

В декабре прошлого года картина Анны Лепорской «Три фигуры» экспонировалась в галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. Сама работа - из фондов Третьяковской галереи. На ней изображены три безликие женщины. Впоследствии, на двух фигурах кем-то были дорисованы глаза - маленькие синие кружочки. Как выяснилось, это сделал охранник Александр Васильев, работавший первый день. Сам он уверял, что подумал, будто находится на выставке детских рисунков и пририсовать глаза его убедили некие дети, заявившие, что это их рисунок.

Александру Васильеву 63 года. Он - ветеран боевых действий в Чечне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Александр Васильев - ветеран боевых действий в Чечне. Во время боев он получил серьезную травму головы. Его супруга связывала поступок Васильева именно с последствиями этой травмы. И губернатор Свердловской области и глава Екатеринбургской епархии выступали в защиту охранника. Сотрудники Третьяковской галереи направили защите Васильева официальное письмо, в котором они объяснили, почему отказываются примириться с охранником.

- Учитывая обстоятельства уголовного дела, нанесенный ущерб картине «Три фигуры» авторства Анны Лепорской и высокую степень общественного резонанса в связи со случившимся Галерея рассмотрела возможность о прекращении уголовного дела в связи с примирением, и не считает возможным обращаться с таким заявлением к мировому судье, - сообщается в ответе Третьяковской галереи.

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