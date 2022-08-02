Дело охранника, нарисовавшего глаза на картине за 75 миллионов, передают в суд

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Нашумевшая история с охранником Ельцин Центра, который пририсовал глазки на картину, застрахованную на 75 миллионов, дошла до суда. В прокуратуре заявили, что направили служителям Фемиды уголовное дело о порче картины.

Охранник обвиняется в вандализме в общественном месте. Ему грозит до трех месяцев ареста. Все случилось еще в начале декабря прошлого года, когда в Ельцин Центре показывали картины из коллекции Третьяковской галереи. Выставку охранял 63-летний Александр Васильев, работавший первый день.

- 7 декабря у сотрудника частной охранной организации в Екатеринбурге внезапно возник преступный умысел на совершение порчи картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Реализуя преступный умысел, мужчина гелевой ручкой нанес на лица фигур на вышеуказанной композиции схематичное изображение «глаз».

Маленькие синие кружочки появились на лицах крайних фигур на картине. Отметим, что лики всех трех персонажей с картины Анны Лепорской практически лишены черт. То есть они буквально безглазые.

Александр - ветеран боевых действий в Чечне. На службе он получил серьезную травму головы из-за чего, по словам супруги, мог поверить, что на выставке представлены детские рисунки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Своими умышленными преступными действиями обвиняемый обезобразил внешний вид картины Анны Лепорской «Три фигуры», причинив Государственной Третьяковской галерее материальный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей, выразившийся в стоимости работ по реставрации указанного произведения, - добавляют в надзорном ведомстве.

После того, как Александру Васильеву вручат обвинительное заключение, уголовное дело направят в Верх-Исетский районный суд. Сам обвиняемый уверяет, что не хотел сделать ничего дурного. Он подумал, будто находится на выставке детских рисунков и дорисовать глазки на одну из картин решил якобы по просьбе детей, гулявших на выставке.

- Это дети маленькие - мальчики и девочки – попросили. Будто бы это их рисунки, - вздыхает Александр. - Я не сделал никому ничего плохого, никого не побил и не обидел…

Сам Александр - ветеран боевых в действий в Чечне. Во время службы он получил серьезную травму головы.

- У Александра Петровича голова периодически мыслит в другом направлении, - заступалась супруга Александра, Юлия. - Так получилось. Это был единственный день его работы в Ельцин Центре. А то, что там дети подговорили, выдав рисунки за свои, это ведь теперь ничем не доказать. Он, может, слышал это утром, а сделал вечером.

Добавим, что случай получил большой общественный резонанс. Телеведущий Иван Ургант посмеялся над ситуацией в своем шоу на Первом канале. А в защиту охранника выступили глава Екатеринбургской епархии и губернатор Свердловской области.

- На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А по-моему, катастрофы не случилось, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

63-летний охранник, пририсовавший глаза картине за 75 миллионов, в отчаянии рассказал, зачем это сделал

Охранник, пририсовавший глаза картине за 75 млн рублей, заявил, что на это его подговорили дети (Подробнее)

«Это несчастный случай»: посетитель Ельцин Центра ручкой подрисовал глаза на картине, застрахованной на 75 млн рублей

Работу ученицы автора «Черного квадрата» отправили на реставрацию в Москву (Подробнее) Иван Ургант высмеял охранника «Ельцин Центра», который испортил картину ученицы Малевича

Телеведущий показал, как мог выглядеть вандал (Подробнее)