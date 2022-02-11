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Общество11 февраля 2022 10:15

63-летний охранник, пририсовавший глаза картине за 75 миллионов, в отчаянии рассказал, зачем это сделал

Охранник, пририсовавший глаза картине за 75 млн рублей, заявил, что на это его подговорили дети
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Комментарии (38)Комментарии (38)(38)
По словам Александра Васильева он думал, что пририсовывает глаза на детский рисунок по просьбе его автора.

По словам Александра Васильева он думал, что пририсовывает глаза на детский рисунок по просьбе его автора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже второй месяц в России обсуждают культурный скандал, случившийся в екатеринбургском Ельцин Центре в начале декабря - в Арт-галерее кто-то пририсовал глаза картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. К настоящему моменту реставраторы уже восстановили работу, а полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм», а также вычислила человека, сделавшего это. Оказалось, что глаза в галерее нарисовал 63-летний охранник ЧОПа, который первый день работал в галерее. «Комсомолка» пообщалась с ним и его супругой и узнала, почему он это сделал.

ДУМАЛ, ЧТО ЭТО ДЕТСКИЙ РИСУНОК

- Я не сделал никому ничего плохого, никого не побил и не обидел…

Эти слова Александр Васильев произносит резко и громко, когда мы разговариваем с ним во дворе его дома. В голосе слышится отчаяние. Видно, что пусть личность Александра стала известна прессе только сейчас, но история с глазами, нарисованными на картине Анны Лепорской, не дает ему покоя уже больше двух месяцев.

В тот день он, и, правда, работал в Ельцин Центре первый день. То, что пририсовал глаза на картину, не отрицает, но говорит, что вовсе не знал о том, какую ценность имеет это полотно. Думал, что находится на выставке детских рисунков, да и гулявшие по галерее дети запутали.

- Это дети маленькие - мальчики и девочки – попросили. Будто бы это их рисунки, - вздыхает Александр.

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

НА ВОЙНЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ГОЛОВЫ

С журналистами Александр Васильев разговаривает неохотно и на улице спешит уйти. На нем простая куртка и черная шапка. А когда-то он носил военную форму. Александр – ветеран первой войны в Чечне. Он прошел через тяжелые бои и был серьезно ранен.

- Ему полголовы снесло тогда, - вздыхает его супруга Юлия. Мы разговариваем с ней через приоткрытую дверь их квартиры.

Случившееся в Ельцин Центре она объясняет как раз травмой головы, перенесенной в годы службы.

- У Александра Петровича голова периодически мыслит в другом направлении. Так получилось. Это был единственный день его работы в Ельцин Центре. Не знает он никакого Малевича (Анна Лепорская - ученица Каземира Малевича, автора картины «Черный квадрат», - Прим. Ред.). А то, что там дети подговорили (выдав рисунки за свои, - Прим. Ред.), это ведь теперь ничем не доказать. Он, может, слышал это утром, а сделал вечером? Понимаете?

Пока мы говорим, Юлия держится за голову и говорит, что после всей этой истории чувствует себя ужасно. Она работает врачом. Внимания прессы Александр и Юлия теперь стараются избегать. Опасаются, что это может плохо сказаться на их судьбе.

- Мы - поколение, которое работает за копейки, чтобы заработать на жизнь, - говорит Юлия. - Для чего это все раздувать? Чем больше раздуваешь, тем больше внимания сверху. Тем жестче будет его наказание. В жизни, если сам ничего не можешь, и не родился с «золотой ложкой» во рту, как Ургант (на днях в программе «Вечерний Ургант» телеведущий высмеял охранника, нарисовавшего глаза картине, - Прим. Ред.), будешь жить, как раб, всю жизнь. Так и проживешь. И никто тебе не поможет. Ни СМИ, никто.

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