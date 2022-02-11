63-летний охранник, пририсовавший глаза картине за 75 миллионов, в отчаянии рассказал, зачем это сделал

По словам Александра Васильева он думал, что пририсовывает глаза на детский рисунок по просьбе его автора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже второй месяц в России обсуждают культурный скандал, случившийся в екатеринбургском Ельцин Центре в начале декабря - в Арт-галерее кто-то пририсовал глаза картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. К настоящему моменту реставраторы уже восстановили работу, а полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм», а также вычислила человека, сделавшего это. Оказалось, что глаза в галерее нарисовал 63-летний охранник ЧОПа, который первый день работал в галерее. «Комсомолка» пообщалась с ним и его супругой и узнала, почему он это сделал.

ДУМАЛ, ЧТО ЭТО ДЕТСКИЙ РИСУНОК

- Я не сделал никому ничего плохого, никого не побил и не обидел…

Эти слова Александр Васильев произносит резко и громко, когда мы разговариваем с ним во дворе его дома. В голосе слышится отчаяние. Видно, что пусть личность Александра стала известна прессе только сейчас, но история с глазами, нарисованными на картине Анны Лепорской, не дает ему покоя уже больше двух месяцев.

В тот день он, и, правда, работал в Ельцин Центре первый день. То, что пририсовал глаза на картину, не отрицает, но говорит, что вовсе не знал о том, какую ценность имеет это полотно. Думал, что находится на выставке детских рисунков, да и гулявшие по галерее дети запутали.

- Это дети маленькие - мальчики и девочки – попросили. Будто бы это их рисунки, - вздыхает Александр.

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

НА ВОЙНЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ГОЛОВЫ

С журналистами Александр Васильев разговаривает неохотно и на улице спешит уйти. На нем простая куртка и черная шапка. А когда-то он носил военную форму. Александр – ветеран первой войны в Чечне. Он прошел через тяжелые бои и был серьезно ранен.

- Ему полголовы снесло тогда, - вздыхает его супруга Юлия. Мы разговариваем с ней через приоткрытую дверь их квартиры.

Случившееся в Ельцин Центре она объясняет как раз травмой головы, перенесенной в годы службы.

- У Александра Петровича голова периодически мыслит в другом направлении. Так получилось. Это был единственный день его работы в Ельцин Центре. Не знает он никакого Малевича (Анна Лепорская - ученица Каземира Малевича, автора картины «Черный квадрат», - Прим. Ред.). А то, что там дети подговорили (выдав рисунки за свои, - Прим. Ред.), это ведь теперь ничем не доказать. Он, может, слышал это утром, а сделал вечером? Понимаете?

Пока мы говорим, Юлия держится за голову и говорит, что после всей этой истории чувствует себя ужасно. Она работает врачом. Внимания прессы Александр и Юлия теперь стараются избегать. Опасаются, что это может плохо сказаться на их судьбе.

- Мы - поколение, которое работает за копейки, чтобы заработать на жизнь, - говорит Юлия. - Для чего это все раздувать? Чем больше раздуваешь, тем больше внимания сверху. Тем жестче будет его наказание. В жизни, если сам ничего не можешь, и не родился с «золотой ложкой» во рту, как Ургант (на днях в программе «Вечерний Ургант» телеведущий высмеял охранника, нарисовавшего глаза картине, - Прим. Ред.), будешь жить, как раб, всю жизнь. Так и проживешь. И никто тебе не поможет. Ни СМИ, никто.

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