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Общество9 февраля 2022 3:28

Иван Ургант высмеял охранника «Ельцин Центра», который испортил картину ученицы Малевича

Телеведущий показал, как мог выглядеть вандал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Охранник пририсовал глаза на картине фирменной ручкой «Ельцин Центра» Фото: «Ельцин Центра»

Охранник пририсовал глаза на картине фирменной ручкой «Ельцин Центра» Фото: «Ельцин Центра»

Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял охранника «Ельцин Центра», который пририсовал глаза к картине ученицы Малевича стоимостью 75 миллионов рублей.

- Нашли, узнали, кто пририсовал. Это был охранник. Он пришел и в свой первый же рабочий день пририсовал глаза, - рассказал телеведущий. - Что особенно важно, директор «Ельцин Центра» отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки «Ельцин Центра». У меня возникает вопрос: почему он подрисовал только глаза? Почему не рты и носы?

Телеведущий также показал, как, по его мнению, мог выглядеть мужчина - вандал. На картинке, которую он продемонстрировал зрителям, у охранника на лице есть только глаза.

- Кстати, по этой же причине он долго не признавался. И когда ему при помощи ручки «Ельцин Центра» сделали рот, он сразу сказал, что это был он, - отметил Иван Ургант.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, что картину охранник испортил в свой первый рабочий день. Глаза на ней заметили 7 декабря 2021 года две посетительницы выставки. Они обратились к сотруднику центра, который в свою очередь поднял тревогу. Полотно сняли с выставки и отправили обратно в Третьяковскую галерею. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Сейчас картина ученицы Малевича полностью восстановлена. Сотрудники полиции завели на мужчину уголовное дело по статье «Вандализм».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ