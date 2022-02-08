Директор «Ельцин Центра» рассказал, кто испортил картину ученицы Малевича

Сейчас полотно полностью восстановили. Фото: «Ельцин Центра».

Исполнительный директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов рассказал, что картину Анны Лепорской «Три фигуры» испортил охранник. Об этом он заявил на дискуссии о вандализме и акционизме в кафе «Геге». Видео со встречи в соцсетях опубликовала креативный продюсер и проекта «Самозванцы» Анна Решеткина.

- Когда мы буквально через минуты после того, как заметили испорченную картину, посмотрели записи, оказалось, что это сотрудник частного охранного предприятия, с которым у нас заключен договор, - признался Дроздов.

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Фото: The Art Newspaper Russia

Решеткина также пересказала оставшуюся часть речи исполнительного директора. Охранник испортил картину сувенирной ручкой «Ельцин Центра», которая лежала у него в кармане. Это был первый рабочий день сотрудника ЧОП в галерее.

По словам Решеткиной, охраннику около 60 лет. У него есть жена. Именно к ней он пошел сразу после инцидента. Мужчина несколько дней не выходил на связь. Кроме того, Решеткина подчеркнула, что картина ученицы Малевича сегодня полностью восстановлена.

Вандал дорисовал героям полотна маленькие глазки. Испорченную картину в «Ельцин Центре» заметили 7 декабря 2021 года две посетительницы выставки. Они обратились к сотруднику центра, который в свою очередь поднял тревогу. Полотно сняли с выставки и отправили обратно в Третьяковскую галерею.

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Перед отправкой на выставку работу застраховали на 74,9 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что вандалом мог быть бывший сотрудник «Ельцин Центра». Однако в центре опровергли эту информацию.

Сейчас место, где располагалось полотно, пустутет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже полиция нашла подозреваемого. По словам силовиков, он вел себя агрессивно во время следственных мероприятий. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».