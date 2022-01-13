Работу вандала заметили 7 декабря. Фото: Ельцин центр

В Екатеринбурге вандал изрисовал ручкой картину «Три фигуры» Анны Лепорской, застрахованную на 75 миллионов рублей. Как сообщает издание «The Art Newspaper Russia», неизвестный пририсовал маленькие глазки героям полотна.

Картина из коллекции Государственной Третьяковской галереи была представлена на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин центре. Несмотря на то, что чернила проникли в краску, рельеф авторских мазков не был нарушен.

Совет оценил ущерб в 250 тысяч рублей. Фото: The Art Newspaper Russia

Работу вандала заметили 7 декабря две посетительницы выставки и обратились к сотруднику центра, который поднял тревогу. В срочном порядке картина была снята с выставки и отправлена обратно в Третьяковскую галерею, где состоялось заседание реставрационного совета.

Он оценил ущерб в 250 тысяч рублей. Перед отправкой на выставку работа Анны Лепорской была застрахована «АльфаСтрахованием» на 74,9 миллионов рублей, и реставрация будет оплачена этой компанией.

По данным источника, руководство Ельцин центра обратилось в полицию только 20 декабря, а в городском управлении Министерства внутренних дел РФ отказались возбуждать уголовное дело, по причине незначительной суммы причиненного ущерба.

Неизвестный, испортивший произведение искусства, так и не установлен